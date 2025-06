Tortura: universalmente vietata, universalmente praticata

Introduce e modera: Marco Picone (Università di Palermo), Massimo Midiri (Rettore dell’Università di Palermo), Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Patrizia Adorno (Vice Prefetto Vicario di Palermo).



Intervengono: Elda Baggio (Vice Presidente Medici Senza Frontiere Italia), Marcello Ciaccio (Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia), Aldo Schiavello (Coordinatore “CIR” Migrare), Alberto Firenze (Direttore Sanitario Policlinico “P.



Giaccone”).



10:20 - 11:00 Il crimine di tortura: Obblighi degli stati e responsabilità degli individui.



Introduce e modera: Marco Picone Università di …

Palermo.



Keynote speaker: Mauro Palma (già Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura).



11:00 - 11:35 Cartografia della tortura nel mondo.



Introduce e modera: Charlie Barnao (Università di Palermo).



Keynote speaker: Riccardo Noury (Amnesty International Italia).



11:35 - 12:15 Tortura e Violenza: l’aiuto dell’etnopsichiatria nel vivere un mondo trasformato.



Introduce e modera: Charlie Barnao Università di Palermo.



Keynote speaker: Aldo Virgilio (Psichiatra transculturale, supervisore clinico servizio Survivors of Torture (SOT) Palermo.



12:15 - 13:00 Progetto Testimonianza- Introduce e modera: Mara Eliana Tunno Responsabile salute mentale Medici Senza Frontiere.



Interviene: Valentina Tamborra (Fotografa e giornalista, presenta “Restano i fiori - L’identità che sopravvive alla tortura”).



14:00 - 15:30 L’identità restituita: l’esperienza del servizio di presa in carico delle persone sopravvissute a tortura al Policlinico di Palermo.



Introducono e moderano: Mario Barbagallo Policlinico “P.



Giaccone”; Elisa Galli Medici Senza Frontiere.



Intervengono: Giuseppina Rizzo (Responsabile Ambulatorio Medicina delle Migrazioni Policlinico “P.



Giaccone”), Francesco Saverio Ragusa (Medico Università di Palermo).



Presentazione progetto Deniz Mardin (Medico Medici Senza Frontiere).



Presentazione Report Equipe multidisciplinare Servizio SOT: case study - Alessandra Governa (operatrice sociale), Gulzar Hussain (mediatore interculturale), Monica Rugari (psicologa Medici Senza Frontiere / Medico Policlinico “P.



Giaccone”).



15:30 - 17:00 Diritto alla riabilitazione medica e riconoscimento della protezione internazionale per Sopravvissuti a Tortura: il ruolo della Medicina Legale e della Clinica Legale Migrazioni e Diritti.



Introduce e modera: Alessandra Sciurba (Coordinatrice della clinica legale Migrazioni e Diritti (MiDi), Università di Palermo).



Intervengono: Antonina Argo (Responsabile ambulatorio accertamento medico legale vittime di tortura e violenza intenzionale, Università di Palermo), Luca Ferrero (Specialista in Medicina Legale (Università di Palermo), Valeria Tullio (Psicologo psicoterapeuta, Università di Palermo), Alice Argento, Laura Bondì, Laura Lo Verde (Avvocate Associazione CLEDU e Clinica Legale Mid).

