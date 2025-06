Stati Generali del Cleantech

Saluto istituzionale: Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati).



10:05-10:15 Introduzione ai lavori e obiettivi della giornata: Federico Cuppoloni (Direttore, Cleantech for Italy), Michele Torsello (Head of Policy and Strategy, Cleantech for Italy).



10:15-10:25 La nuova strategia industriale italiana e il ruolo delle tecnologie pulite.



Con Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy).



10:25-10:35 Il ruolo della ricerca: un fattore chiave per una nuova politica industriale con Stefano Corgnati (Rettore, Politecnico di Torino).



10:35-11:15 Dal laboratorio al …

mercato.



Politiche per rafforzare l’ecosistema italiano dell’innovazione con Francesca Galli (Dirigente, Segreteria Tecnica del Ministro dell’Università e della Ricerca), Giorgio Graditi (Direttore Generale, ENEA), Sara Morisani (Direttrice, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI), Nicola Rossi (Head of Innovation, Enel).



Moderatrice: Paola Pica – Vicecaporedattrice redazione Economia – Il Corriere della Sera.



11:15-11:25 Il rilancio industriale europeo e il ruolo della BEI con Gelsomina Vigliotti (Vicepresidente – Banca Europea degli Investimenti).



11:25-12:05 Finanza per la crescita.



Canalizzare risorse pubbliche e private verso l’industrializzazione con Fabrizio Cobis (Dirigente, Ministero dell’Università e della Ricerca), Bernardo Mattarella (Amministratore Delegato, Invitalia), Andrea Nuzzi (Direttore Business, Cassa Depositi e Prestiti), Claudio Spadacini (Amministratore Delegato, Energy Dome), Cristina Tomassini (General Partner, CDP Venture Capital SGR).



Moderatore: Carlo Cici – Partner, The European House - Ambrosetti.



12:25-12:45 Presentazione dello studio “Cleantech: percorsi per l’industria italiana” con Ferrante Benvenuti (Managing Director & Partner, Boston Consulting Group).



12:45-13:25 Domanda industriale.



Come accelerare l’adozione tecnologica nei settori hard-to-abate con Paolo Casalino (Direttore Generale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Walter Da Riz (Direttore, Assovetro), Antonio Gozzi (Presidente, Federacciai), Letizia Magaldi (Vicepresidente, Magaldi Green Energy), Biagio Mazzotta (Presidente, Fincantieri).



Moderatore: Paolo Bricco – Giornalista, Il Sole 24 Ore.



13:25-13:30 Chiusura dei lavori Jules Besnainou – Executive Director, Cleantech for Europe.

