Con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, Ar.pa Lieviti si conferma un punto di riferimento nel panorama italiano per la produzione artigianale di lieviti e preparati per dolci e salati, con un catalogo che comprende un’ampia gamma di prodotti dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione.



In War Room Business, Ersilia Pica ha intervistato Cristian Lollini, responsabile commerciale e consigliere di amministrazione.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business:", registrato a Youtube mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 18:00.



Dibattito organizzato da …

War Room.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Produzione.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 18 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

