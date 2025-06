Un passo ulteriore verso l'assimilazione: il Ministro dell'Istruzione russo fa sapere che da settembre nei territori occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia l'ucraino non verrà più insegnato nelle scuole.



Finora è stato materia obbligatori in quelle regioni.



Nei territori occupati di Donetsk e Lugansk era materia facoltativa.



Nelle biblioteche scolastiche sono scomparsi libri di storia ucraina.



Si nega agli ucraini un diritto all'autonomia linguistica e culturale di cui godevano anche in epoca sovietica.



Il Ministro dell'Istruzione ha anche duramente criticato i manuali di storia di …

altri Paesi ex-sovietici come quelli dell'Asia centrale, della Georgia, Armenia o Moldova, che distorcerebbero la lettura del periodo sovietico.



In Crimea i grandi oligarchi del cerchio putiniano si sono impossessati di imprese, aziende alberghiere, vigneti, che un tempo appartenevano ad imprenditori locali.



Nell'Ucraina occupata le case sono sottratte ai legittimi proprietari per passare agli occupanti russi.

