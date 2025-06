Assegno inclusione, stop pagamenti per i primi percettori. Le modalità di rinnovo spiegate da Diego De Felice

Nel mese di giugno, i beneficiari che hanno ricevuto l’Assegno di Inclusione (ADI) dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento.



Successivamente, dal mese di luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di dodici mesi, come previsto dalla legge istitutiva della misura.



L’INPS invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle diciotto mensilità, con indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo.



Il testo riporta: "Hai percepito le 18 mensilità di ADI.



Per …

riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese".



Intanto la ministra del Lavoro Marina Calderone ha annunciato una norma da portare al Consiglio dei ministri di lunedì 30 giugno per superare la sospensione dei pagamenti tra una domanda e l’altra.



Alessandra Moreschini ha intervistato Diego De Felice, Direttore generale Comunicazione dell'INPS.

leggi tutto

riduci