28 AGO 2026
dibattiti

Incontri di Villa Mussio 2026 - Incontro con Stefano Bonaccini (eurodeputato)

DIBATTITO | - Campiglia Marittima - 21:30 Durata: 1 ora 13 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Il Tirreno
Player
Terza edizione degli Incontri di Villa Mussio promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con #amacampigliamarittina, in programma dal 19 giugno al 28 agosto 2026.

Gli incontri di Villa Mussio sono una serie di interviste di Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, con la partecipazione del Direttore del quotidiano Il Tirreno, Cristiano Marcacci.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri di Villa Mussio 2026 - Incontro con Stefano Bonaccini (eurodeputato)", registrato a Campiglia Marittima venerdì 28 agosto 2026 alle 21:30.

Dibattito organizzato da Il Tirreno.

Sono intervenuti: Maurizio Berrighi (editore del quotidiano Il Tirreno), Alberta Ticciati (sindaca del Comune di Campiglia Marittima (Livorno)), Stefano Zurlo (giornalista del quotidiano Il Giornale), Stefano Bonaccini (parlamentare europeo, presidente del Partito Democratico), Cristiano Marcacci (direttore del quotidiano Il Tirreno).

Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ed è fatta.
Allora siamo arrivati all'ultima serata di Campiglia Estate 2026.
È la terza edizione, abbiamo avuto tanti ospiti illustri e questa sera si conclude col presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, che ringrazio,
Che ringrazio di essere qua con noi, voglio ringraziare
Grazie
Voglio ringraziare ovviamente tutti gli sponsor che hanno dato un contributo per la realizzazione di questi otto incontri e.
E ovviamente il gruppo editoriale sai che, come
Tutti sapranno, dal 1 luglio siamo anche editori della stampa
E quindi siamo diventati di fatto il secondo gruppo editoriale del Paese, c'è qui con noi, Stefano Filucchi, che è nel cda e anche Stefano Santini, in rappresentanza della Sai quindi un ringraziamento a tutti, vorrei anche ringraziare le associazioni ama Campiglia, Seven torinese, che hanno contribuito all'organizzazione delle serate e poi ringrazio tutte le numerose persone che hanno partecipato a queste belle iniziative.
Almeno ritengo che siano state belle e poi volevo ringraziare la Locman, che è un'azienda importante del Paese che ha sede dell'Isola d'Elba, che ad ogni nostro ospite omaggia di un orologio, quindi Stefano titolare questura, scusa Zurlo, grazie, ti ringrazio per farmi tenere il microfono ma non è l'orologio.
Dopo guerra, requisito al presidente e quindi.
Quindi.
Sono molto bravi.
Rimettiamo dentro, magari ecco qua, magari ricordo.
Della della nostra Val di Cornia, quindi.
Ma di Mosca no, volevo dare la parola alla sindaca, alla nostra sindaca di Campiglia per un saluto.
E ringrazio ancora tutti.
Aspetta.
Sembra che segni l'ora di Mosca ancora e, come prego, Sindaco.
Bixio.
Buonasera a tutti e anch'io mi unisco ai ringraziamenti a partire ovviamente da Maurizio per righe della famiglia per righe che mettono a disposizione ogni anno, e anche quest'anno appunto, l'hanno fatto questa meravigliosa location che ci dà l'opportunità di portare su questo territorio nel Comune di Campiglia Marittima iniziative di valore e alimentare un dibattito pubblico che insomma credo sia utile.
Alla crescita culturale di questo di questo territorio, quindi lo ringrazio, ringrazio appunto.
Tutta la famiglia, la messa a disposizione di queste iniziative e mi unisco ai ringraziamenti anche delle associazioni 6 Venturin SS e ama Campiglia sono due associazioni e importanti del Comune di Campiglia Marittima che si occupano di promozione del territorio e appunto di valorizzazione del territorio che prestano e hanno prestato anche questo anno il loro contributo alla loro collaborazione, per rendere possibile questi iniziative e accogliere nel miglior modo gli ospiti, come è appunto anche questa sera. Quindi, grazie, ovviamente ringrazio anche Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico, per essere qui e concludere questa serie di iniziative e di eventi davvero di grande rilievo e di grande importanza non solo per il nostro territorio ma credo per tutta la regione Toscana e non solo e grazie mille
Grazie.
Ci uniamo anche noi virtualmente ringraziamenti, ma io ringrazio innanzitutto il presidente Bonaccini perché oggi ci ha dato una grande notizia.
Ha fatto un eroe ad Albenga, mi pare dov'è che era ad Albenga.
è uscito con questa frase, dove ha detto sostanzialmente riporto poi lui ovviamente ha corretto, adesso spiegherà però, insomma, diciamo che il centrodestra, cominciando dal presidente Meloni, ci è campato oggi tutto il pomeriggio ha detto gli elettori della destra sintetizza brutalmente molto brutalmente gente delle aree interne frase che mi ha colpito.
Che non ha studiato molto e con condizioni economiche un po'precarie per chiudere col botto, la stagione era perfetto, oggi ha scelto la data giusta e questo ringrazio molto il presidente Bonaccini.
Vado io.
Ne ha facoltà buona sera, no, in realtà è un attacco talmente organizzato per cui si sono mossi Meloni, Salvini Tajani, ma sapevano che veniva Campiglia, però e esatto.
Meloni, Salvini, Tajani, Vannacci, che non manca mai Gasparri, eccetera su una cosa che in realtà è un dato di fatto io non sono né sciocco né ingenuo, andrei contro la storia della mia famiglia e delle mie radici a dire che chi ha studiato poco come qualcuno avrebbe detto è un ignorante oppure vota non solo a destra,
Vengo da una famiglia molto umile, mia mamma, rimase orfano a otto anni di entrambi i genitori, dovete andare anche all'estero a lavorare successivamente, mio papà ha fatto, come si diceva una volta il camionista, tutta la vita è gente con pochi mezzi e pochi studi che con tanti sacrifici han permesso al sottoscritto ad esempio,
Di avere tante opportunità che loro non si erano potuti permettere.
Ma io sono legato visceralmente alla storia della sinistra, che nasce peraltro per rappresentare chi almeno i più deboli, chi ha meno opportunità, io in un discorso ben più ampio e loro hanno estrapolato una frase, ho fatto uno, si dice sempre così è stata estrapolare frasi badge c'è c'è c'è,
Insomma, c'è anche il video di cinque minuti del.
No, ma è poi che ragionamento è dire solo vota, chi ha studiato poco, io ho fatto un ragionamento che è quello che nessuno di voi potrebbe smentire.
Perché ci sono studi, analisi ed è il motivo anche per cui la destra ha vinto molto, molto spesso, gli ultimi anni in Occidente da Trump, il primo e il secondo il voto della Brexit, quello delle destre, anche nel nostro Paese cosa dice cosa dicono quelle analisi dicono che ahimè per la sinistra,
La maggioranza mica tutti, ma ci mancherebbe la maggioranza di coloro.
Che vivono nelle periferie delle città, nelle aree interne, che sia montagna sia Campania o meno.
Coloro che hanno un po'meno titoli di studi di altri e coloro che stanno economicamente un po'peggio di altri diciamo che di questi fatto 100 c'è una maggioranza che solitamente vota più a destra che a sinistra, e il mio era un monito alla sinistra perché se la sinistra non sarà capace a partire dal prossimo anno alle elezioni politiche di rappresentare di più e meglio anche coloro che hanno poco o no hanno meno o hanno avuto e hanno meno opportunità.
È chiaro che manca a una parte della sua, come dire ragione di esistere.
E io vorrei una sinistra, credo di averlo dimostrato mentre governava l'Emilia Romagna nella mia vita politica ed è la ragione per cui in Emilia Romagna, in Toscana, ancora si vince spesso cioè saper rappresentare nella società, come dire, varie categorie sociali, economiche, eccetera eccetera
Ma quello che appunto e chiudo volevo dire è che noi abbiamo bisogno di non essere mai populisti, io non vorrei questo ma un po'più popolari e questo è il tema che riguarda la sinistra in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, perché è evidente che dovesse andare così faremo ancora fatica a vincere anche da un punto di vista quantitativo e matematico l'ultima cosa però,
E viene da pensare Zurlo che se usano tutta la giornata.
Per attaccarmi su una cosa che sanno anche loro essere vera, l'occasione era ghiotta, però, se mi attaccano tutti insieme per tutta la giornata su una cosa che sanno essere vera, perché io mai mi sognerei di offendere qualcuno, ne ho voluto offendere qualcuno.
Vuol dire che, ancora una volta, preferiscono evitare di parlare dei problemi del Paese, cioè di un Paese in drammatico declino sociale ed economico, in cui gli italiani, sempre di più, pagano benzina e bollette ogni giorno più care vivono condizioni di una sanità pubblica che ogni giorno e un po'più peggio di quella del giorno prima.
Con lavori, soprattutto per i più giovani sempre più precari, che costringono molti di loro, troppi di loro diciamo così a dover persino emigrare all'estero. Insomma, io penso che va bene, l'attacco, va bene tutto, ma il modo in cui è stato organizzato è evidente che nasconde la volontà non di parlare dei problemi degli italiani, ma di andare a colpire una persona come me che peraltro sanno benissimo che non ho mai considerato gli avversari nemici e la testimonianza e anche quello che ho sempre fatto quando ha guidato l'Emilia Romagna o addirittura per sei anni. La Conferenza delle Regioni quindi facciano come credono, se preferiscono attaccare me attacchino pur me noi quello che dobbiamo fare proprio per diventare una sinistra sempre più popolare, e parlare dei problemi degli italiani e di questo certamente questa sera ne parleremo. Grazie
Io, presidente, la vorrei trascinare su su una riflessione che è questa.
Non è tanto il il problema di quanto ha affermato di ciò che ha formato Bonaccini o quello che ha affermato Meloni e il centrodestra replica il problema, secondo me, è anche nostro.
Cioè della nostra categoria, perché oggi, secondo me, abbiamo toccato abbastanza abbastanza il fondo parto dal dal virgolettato del del TG 1, cioè gli ignoranti votano a destra e lei non l'ha mai detto questo.
Non ha mai detto, quindi, un giornalista serio professionalmente preparato, non non doveva usarlo come come virgolettato questo.
E così ho letto tante tante altre cose, io me li son, portate qui le le le sue le sue affermazioni, lei ha detto il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania per Art ed è quello alle pene quello in Italia, a Meloni e prima Salvini oggi forse a Vannacci è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e di chi sta peggio economicamente.
È tutto.
Non so Stefano come la pensi su questo, ma è tutto ciò che viene confermato giornalmente quotidianamente dai sondaggi diciamo che la frase era un po'infelice, è tutto ciò che viene che ci è stato confermato anche dalla storia più recente delle elezioni, cioè se a Pisa c'è stato un ribaltone politico,
10 anni fa, con la destra che è andata a governare, è perché la destra ha vinto al Cep, se a Pistoia ci fu il ribaltone è perché la la, la destra vinse nel quartiere delle Fornaci a Piombino, se c'è stato il ribaltone perché la destra ha vinto tra i cassintegrati cioè questo bisogna guardate il voto a Trump,
E questo però questo non bisogna un votavano Brexit, bisogna onestà nelle grandi Arlo, perché sennò si può dire di tutto e sempre e comunque.
Bisogna un attimino, ristabilire, sopportiamo, sopportiamo anche anche questo.
Allora passiamo, va be'ognuno, rimane della sua idea, diciamo, passiamo alla al tema poi invece di fondo di questi giorni, che è quello del campo largo no, che è un po'un campo fisarmonica che si allarga e si stringe.
Primarie sì primarie, no primarie, forse primaria un turno A2 chiuse aperte Bonaccini, ha frenato sulle primarie.
Io sto girando l'Italia, non con Conte, credo.
Sto girando l'Italia ieri sera ero peraltro qui in Toscana ad Abbadia San Salvatore, domani sarò a Genova, ma sto girando proprio tutte le regioni e non ne trovo uno una, ma quando dico uno una è proprio non ne trovo nessuno.
Che mi fermi per chiedermi quando faremo le primarie.
Mediamente mi chiedono quand è che verranno ridotte le liste d'attesa per una prestazione specialistica di prima fascia, com'è che mio figlio, magari in presenza anche di una laurea, è ancora precario e per farlo arrivare a fine mese serve ancora la famiglia o addirittura a volte i nonni.
E com'è che ci avevano detto un mondo di pace, e invece qui ci sono sempre più guerre, com'è che nelle nostre comunità siamo sempre meno sicuri perché dopo, se vuole, parliamo anche di sicurezza.
Ecco, mi chiedono questioni che attengono ai problemi delle persone normali, giustamente, se noi partiamo dalle primarie, partiamo dal dalla coda, mentre dovremmo partire dalla testa e per me è partire dalla testa, vuol dire due cose.
La prima è provare a unire il centrosinistra, dice perché, perché se vogliamo provare a batterli, è evidente che la condizione non sufficiente per vincere, ma necessaria per provarci è fare il contrario di quello che si fece quattro anni fa, quattro anni fa non furono,
Gli italiani, nella loro maggioranza, a portare Meloni a Palazzo Chigi la votarono in tanti era però poco più del 40% dei voti è che ricorderete loro Bra.
Avi a stare uniti e nel centrosinistra, dividersi in due sembrava anche troppo poco e addirittura ci si divise in tre e oggi, ma si può migliorare e oggi i colleghi.
Di Bonafè e dei nostri parlamentari sono due terzi circa di rappresentanti del centrodestra, nonostante poco più del 40% dei voti, perché giustamente la legge premiava chi Kimi che avrebbe vinto ora chi si coalizza va ora, quindi, per evitare che Meloni il prossimo anno,
Vada in vacanza e non faccio neanche la campagna elettorale, torni riposate, ritorni a Palazzo Chigi, bisogna proprio che il centrosinistra sia unito, io ho fiducia che ce la faremo per due motivi, il primo perché credo che nessuno si prenderà la responsabilità per una seconda volta di andare a litigare e a dividersi proprio in ragione di,
Regalare la vittoria senza nemmeno fa ottimista, no, secondo motivo è che, se ci pensate.
Con quella coalizione larga plurale, io spero anche sempre più civica e comunque tutti quelli che vorranno aggregarsi che si ritengono alternativi alla destra.
Stiamo già governando la maggioranza dei comuni italiani perché va detto che perdiamo da tanti anni le politiche, ma noi continuiamo grazie, io credo, ha una capacità di deselezionare, come nel caso di questo Comune, una classe dirigente che quando si presenta vince anche le elezioni, dopo, se vuole parliamo anche,
Che le persone che oggi gli elettori vota la persona ancora prima che il partito ci piaccia o no rispetto al passato.
E noi di di alleanze formate nella maggioranza dei comuni italiani o in quelle regioni in cui abbiamo ho rivinto, ho vinto, come è stato in Toscana, vedete che diventa un'eccezione che conferma la regola, il fatto che si vada in crisi come maggioranza e io sono convinto peraltro che il Movimento 5 Stelle, visto che citava Conte, abbia fatto una scelta di campo da sette anni che va riconosciuta. Io non so mai governato col Movimento 5 Stelle, come sapete, nei miei due mandati alla guida della Regione, però anch'io mi sono dato da fare successivamente per cercare di allargare il centrosinistra, perché perché se dimostri che si può stare insieme anche laddove non si era mai provato e le cose funzionano, allora puoi replicarlo ovunque e poi perché abbiamo detto, anche da un punto di vista numerico, è evidente che noi abbiamo bisogno di non perdere nessuno di coloro che vogliono che si sentono opposizione alla destra, per cui io di questo ho fiducia, però ho detto che non è sufficiente e chiudo l'unità della coalizione, altrimenti vinceremo tutte le elezioni in cui ci presentiamo
Per diventare sufficiente serve quella che io chiamo l'alternativa, vedete io alternativa per me vuol dire un'idea di Paese, persino prima rispetto a cosa pensano gli altri, io credo Zurlo che noi non guadagneremo un voto in più se pensassimo che basta una coalizione contro per vincere battere gli altri perché gli elettori se ne accorgono prima.
La seconda è che non penso nemmeno che guadagneremo un voto in più se pensassimo che basterà da qui al prossimo anno, a parlar male di Meloni dalla mattina alla sera già lo fa alte e quindi va bene, no no,
Io comunque le dico quello che io penso e che cerco anch'io di far ci danno tanti motivi.
Per criticarli, vede, se c'è una ragione per la quale, secondo me potremmo farcela, è che il prossimo anno alla domanda stai meglio peggio di cinque anni prima, sia che si voti in primavera, sia che si vota in autunno? Io credo che la maggioranza degli italiani dirà peggio perché le condizioni economiche e sociali del Paese basta guardare i numeri sono quelli che sono L Italia, quest'anno quest'altr'anno sarà probabilmente il peggiore dei 27 paesi per crescita. Termineranno però i fondi del PNRR, che pur va ricordato se era per i partiti di Meloni e Salvini che non votarono a favore dall'Europa non sarebbero mai arrivati perché la sanità pubblica, se sono in difficoltà Toscana, Emilia Romagna si figuri né in una buona parte del resto d'Italia, dove 6000000 di italiani non si curano, non provano nemmeno più a curarsi
Perché dal punto di vista
Della benzina, rispetto alla quale aveva promesso addirittura di cancellare le accise, ci ritroviamo con un costo, beh, ci sono più guerre, però è però lì c'è un punto, mentre sull'Ucraina lei lo sa che ho sempre apprezzato e continua ad apprezzare, come si è comportato il governo Meloni europeista e in quel caso fino in fondo.
E sulla guerra a Teheran, ad esempio, non mi permetterei mai di dare la colpa a loro della guerra scatenata illegale da Trump e Netanyahu, le dirò di più
Non è che noi ci dispiaceva se veniva a mancare qualche ayatollah criminale aveva appena mandato a morire 30.000 ragazzi e ragazze anzi, devo dire, ho sentito una frase uguale da Fassino, devo dire alla sinistra.
Internazionale europea italiana, forse avremmo dovuto persino andare in piazza un po'di più per quei ragazzi, quei ragazzi, come abbiamo fatto giustamente per il genocidio in corso a Gaza, però quando noi denunciamo quella guerra come illegale perché saltava il diritto internazionale ed esportare la pace, la democrazia con le bombe e sappiamo che non è mai andata molto bene e il problema è che cosa è accaduto, quello che denunciavano noi, e cioè che il regime non solo non se n'è andato ma addirittura quello militare. I pasdaran sta sostituendo quello teocratico, gli ayatollah e poi loro si sono difesi con l'arma più potente che avevano che era quella di chiudere lo stretto di Hormuz, e noi stiamo pagando in Occidente, però, Meloni, a Trump, una Colt, Meloni e Salvini, una colpa ce l'hanno, sono stati tra i più acerrimi tra i più tifosi, diciamo così
Di Trump e di Netanyahu in questi anni, e persino fin quando non ha criticato addirittura il Papa, non si erano mai permessi nemmeno di fare la minima critica, compresa quei dazi irragionevoli e ingiustificati che Trump ha messo al nostro Paese. Quindi noi paghiamo quello anche in ragione di un mondo rispetto al quale quelli per cui tifavano tifano loro l'hanno reso molto più insicuro perché Trump si presentò e ricorderete che ventiquattr'ore dopo la
No, disse appena insediato la seconda volta alla casa Bianca in 24 ore. Porteremo la pace a Kiev e guardate in che condizioni siamo, ma guardiamo l'escalation in Medio Oriente in particolare, che è accaduta in questi, in questi anni, per cui il prossimo anno gli italiani diranno che stanno peggio anche sulla sicurezza. Non va meglio perché è uscito un'inchiesta tra gli italiani qualche settimana fa che diceva che l'80% di loro il 70%, quindi la stragrande maggioranza rispetto alla domanda ti senti più o meno sicuro rispetto a tre anni fa dice meno, noi avremmo fatto tanti errori, può darsi, ma da quattro anni ci sono loro e quindi anche sulla sicurezza. Adesso ho visto che c'erano i carabinieri, fategli un applauso per tutto quello che fanno per la difesa delle nostre comunità nei territori e questa cosa no, no, non era abbracciano. Giovanna Ciani e riconoscimento a coloro che
Insomma, per stipendi che non sono e nemmeno granché, rischiando del loro, si danno davvero da fare per la sicurezza, adesso ci sono tanti tutti, nonché il presidente Diaco no, io chiudo dicendo.
Quindi l'Italia non starà meglio, ecco se noi adesso, invece di parlare di primarie, mettiamo insieme nelle prossime settimane e scriviamo insieme quelle tre, quattro cose chiare e ho capito, ma è 6 mega, diciamo azzurri, mette infatti dico adesso è il tempo giusto per farlo e dobbiamo farlo proprio perché il tempo, cioè è giusto tanto si voteranno no, va bene, ma ad esempio e poi le primarie, eventualmente le faremo. Dopo abbiamo due strade, non torna il percorso, ah scusi, tanto percorso è molto semplice, si scrive il programma insieme, no, non non mi torsi, sottoscrive allora per quale motivo mi scusi tanto partire dal programma e poi andare a delle primarie per decidere la leadership
Cioè andiamo alle primarie per decidere cosa per chi dei due più telegenici e più fotogenico in televisione e scriviamo le parti, il programma già fa, crediamo, aggiungo, subsidenza, cosa aggiunge, stiamo confrontare. Aggiungo una domanda del direttore, quello che ha detto tale Giuseppe Conte, vediamo chi vince le primarie, poi decidiamo Sookie, scriviamo prima il programma affinché, indipendentemente da chi vincerà le primarie, si è sottoscritto qualcosa davanti agli italiani e non dietro
Per cui il giorno dopo si accetta quel risultato, se si faranno le primarie e poi si potrà approvare, allora sa governare su cosa su cosa ci confrontiamo in occasione delle primarie beh, ma visto che il programma è già stato fatti con dei confronti su quale possa essere rispetto anche all'incarnazione di quel programma la leadership che ritieni più adeguata come frontman in quel caso o fra un uomo rispetto a,
La candidatura, presumo no di Meloni, guardi, ci sono però due strade o facciamo le primarie, oppure, come in tutti i Paesi democratici, si decide che il partito che prende più voti esprimerà, come ha fatto la destra l'altra volta la, nel caso non è un po'strano che il Pd che ha molti più voti,
Nei 5 Stelle sia, come dire dentro questa storia delle primarie. Beh, guardi, c'è il primo partito, io io dico boh, però vede vede Zurlo però per decidere le dalla parte di là, nessuno discuterlo per decidere le regole, bisogna andarle a discutere con coloro che saranno la compagine con cui ti presenterei alle elezioni. Non è che il Pd, seppur, essendo certo il primo partito può da solo determinare il percorso, le regole, il programma, abbiamo bisogno di scriverlo insieme e, come accade appunto in tante realtà che siano comuni o regioni italiane, abbiamo dimostrato che c'è una nuova coalizione che alla prova del voto spesso è anche capace di battere la destra e ripeto io, proprio in ragione di un Paese
Che sta peggio di prima e che è in declino economico, sociale. Noi non è che ci candidiamo per dire agli italiani che faremo realizzeremo il paradiso in terra, ma che cercheremo di fare dell'Italia, dopo questi anni, un Paese un po'più giusto, un Paese un po'più sostenibile e un Paese un po'più competitivo. Quindi per me le cose sono molto semplici. Di certo ribadisco da qui, ma viene adesso di primarie, non ne parliamo più. Non ci mettiamo a lavorare per dire agli italiani quali sono le 4:05, cose base per le quali quello emotivo
Quello quello lo vedremo poi Meloni potrebbe, come dire, controbattere lo spread sceso, l'occupazione ai massimi la Borsa è salita, cioè ci sono anche molti elementi che potrebbero far diari. Sono salite due cose in Italia questi anni le tasse che sono le più alte degli ultimi 15 anni, nonostante quello che aveva promesso, e il costo dei carburanti e delle bollette che mi pare visto che abbiam salito in tutto il mondo occidentale, però, eh beh però sai per chi aveva promesso mica io e perché poi bisogna anche chi chiediamo conto a chi fa, a proposito delle cose che si dicono
è è più credibile. Chi, come me, ha fatto una fotografia di quello che è accaduto nel voto reale in tutto l'Occidente, perché non lo si riesce a smentire o chi aveva promesso che avrebbe abolito le accise e non solo le accise non son state abolite, ma quando vai a far benzina ti accorgi che dramma è per milioni di cittadini, di famiglie e anche di imprese. Stiamo alle cose concrete, stiamo ai fatti, non alle opinioni e, ripeto, io penso che abbiamo tutte le carte in regola per provarci d'altra parte, tocca noia, perché se saremo così sciagurati di dividerci esattamente come quattro anni fa, io penso che gli italiani di centrosinistra farebbero bene, faranno bene a quel punto a mandarci a casa dei miei calzini, leader, dividervi, no però certamente queste crepe crepe, perché al di là li vede molto uniti, no, però poi alla fine in qualche modo si era Pat umano, no, ah beh, mentre mentre di qua io ho sentito Conte dire no, no al riarmo, basta con la guerra, basta con posizioni, come dire, be Rialto sfumare erano dei singoli Stati. Sono contrario anch'io son per la difesa comune europea, che è un'altra cosa. Sì, però però Conte,
Si è spinto molto più in là, sostanzialmente, a una posizione che, come dire, è molto sfumata, anche sull'aiuto all'Ucraina, cioè quello che fa capire è come Salvini, peraltro no, lui dice, ma d'altra parte guardare scolastico, la voi vi recate qua ma con la faccia di Putin sulla maglietta in Piazza Rossa ci andava quello che fa il vicepremier di questo Governo mica, ci andava qualcuno di noi e,
Beh, infatti hanno fatto un governo insieme. La cosa curiosa è che lo volete fare insieme adesso, poi 2 5 Stelle, PD, lei parla sempre di di di di Meloni, di Meloni e Salvini, ma poi c'è c'è anche Tajani, c'è anche Forza Italia, ora è un po'il partito del Barolo, considerate forse anche voi, il partito del Var, lo guardi la cosa. La cosa più curiosa è che io in Europa, quando Meloni maggioranza collocando Meloni chiama, si va al Var a rivedere e chiama e chiama Tajani, alla televisione Cina, però ci sono anche loro
Io guardi in infatti io credo che la contraddizione più evidente perché qui stiam parlando giustamente, essendo presente io delle possibili contraddizioni o divisioni del centrosinistra, no, ma senza possibili delle contraddizioni, diciamo, va be'però, ripeto, siamo ormai quando nei Comuni e nelle Regioni da tre anni a questa parte non ci presentiamo uniti, ripeto è l'eccezione che conferma la regola quindi vuol dire che abbiamo già dimostrato ampiamente spesso vincendo che siamo capaci di stare insieme nella costruzione e poi anche dopo la vittoria.
È a destra, hanno un bel problema, perché c'è un certo Vannacci che è esponente di estrema destra, è inutile che ci giriamo intorno ogni tre per due ci dice che Mussolini è stato uno statista, lei pensi che al Parlamento europeo cioè a un anno fa tra le altre disse che volete fare una cosa utile all'Europa guardando i banchi del centrosinistra che un centrosinistra largo per le ragioni che indicava lei in Europa la maggioranza che sostiene la Commissione,
è formata da socialisti, da popolari, tra cui i miei colleghi e colleghe di Forza Italia, dei Verdi e dei liberali, tant'è che in Europa Zurlo, ma in questo son bravi loro e devo dare atto a non metterlo pubblicamente in mostra tutti i giorni succede anche che votano in tre partiti italiani in tre modi diversi cioè in un modo Forza Italia coi popolari in un modo di dire,
Verso Fratelli d'Italia, con Ecr e in un modo addirittura opposto, la Lega con i cosiddetti patrioti.
Quindi io penso che la contraddizione che emergerà forte sarà quella di come eventualmente potrebbe stare una forza chiamiamola moderata, liberale, conservatrice, come quella di Forza Italia, con un partito di estrema destra come quello di Vannacci che le dicevo l'anno scorso disse, ma volete fare una cosa utile all'Europa sparite, anzi, cominciate ad allenarvi a correre perché presto ne avrete molto bisogno, che è velata, ma è quasi una minaccia, tant'è che io mi son permesso di ricordargli che se poteva dire una cosa del genere e anche perché noi liberamente eletti al Parlamento europeo, 80 anni prima c'era chi aveva dato la vita per permettere di riportare cacciando il nazifascismo, la pace e la libertà, la democrazia e il diritto, giustamente di parola, che poi ho visto che su questa cosa di colate questa cosa di correre ha visto che ha sfidato Renzi, ha detto Bonaccini, non ci provo, vorrebbe sfidarci ad ottobre o sfidare alcuni ad ottobre per fare una gara per vedere chi arriva prima a nuoto e poi mi sembra, nella mezza maratona assieme a nuoto, può fare con Grillo e basta. Va be'poi, la mezza maratona, io mi son permesso di dirgli guarda chiamiate, ci hanno eletti in Europa per dimostrare di saper usare il cervello, non i muscoli, altrimenti facevamo un'altra, partecipavamo a un altro campionato e farò un Decathlon. Bonaccini, Vannacci delle volanti lo lascio fare a lui scippare al generale va be'quindi Vannacci, diciamo così di volevo dire che è un problema evidente rispetto alle posizioni su quello che è, come dire la la parte del lato giocoso. Chiediamo al presidente del Pd si alleerà ala destra con Vannacci. Alla fine di tutto sto giro quando si arriva alle elezioni o no, non è più facile l'alleanza con Vannacci o è più facile vittoria del centrosinistra alle elezioni, ma tutte e due allora. Innanzitutto io non vorrei che stessimo a discutere,
Sperando che si dividano per vincere. Noi dobbiamo puntare a vincere, indipendentemente se il centrodestra si dividerà o starà insieme. Io penso che dal punto di vista, diciamo così, delle possibilità non sono Otelma, ma credo che, ripeto, sarà una bella contraddizione perché vedete le cose che Vannacci dice, anche rispetto al programma no che più o meno ha presentato e ogni giorno salta fuori qualche nuovo capitolo, l'ultimo che ho visto dall'educazione militare mi sembra nelle scuole superiori, poi, insomma, poi lui è l'unico generale che non può e non vuole spendere per i soldi per le armi enclave staccò comunque, ecco, diciamo così non lo so secondo me per loro non non non sono affari miei e nostri, quindi è giusto che discutano loro, però io credo che non sarà sempre un partecipate alle chat di quelli di Vannacci che shiatsu non c'è altra, dove discutono di tutte le loro politiche,
Se tu, se io ripeto io rispetto sempre le questioni interne agli altri partiti, non mi permetto mai di dire ci mancherebbe altro già dobbiamo decidere noi perbene, cosa dobbiamo, cosa dobbiamo fare, però secondo me non sarà facile per loro trovare le ragioni per stare uniti secondo me ma non escludo che possano comunque per ragioni di mantenere il potere e quindi numeriche provare a farcela.
Senta le le le faccia fare un passo, insomma un enorme passo all'indietro torniamo alle alle primarie del Pd, lei contro contro Schlein, no, ma stavamo andando
Quindi adesso arriviamo al programma, vediamo se ce l'hanno però in cui in quei in quei giorni lei avrebbe mai pensato che il segretaria poi centrasse il traguardo della del record di longevità per quanto riguarda la segreteria.
Beh, credo di averne un qualche merito,
Guardi, io sentivo una grande responsabilità, la ringrazio per la domanda, perché.
Avevo vinto non di poco tra gli iscritti ed era la prima volta nella storia del PD.
Che chi vinceva tra gli iscritti perdeva, seppur di poco, tra gli elettori,
Io però mi sono guardato allo specchio e mi son detto Stefano, non fare l'errore che hanno fatto in troppi nella storia del PD e cioè quello appena eletto un segretario in questo caso una segretaria di lavorare per cercare di indebolirlo, demolirla, perché non sempre abbiamo perso perché più scarsi o più deboli.
A volte il centrosinistra ha perso perché era troppo diviso. È troppo litigioso e io credo di aver fatto bene, insieme a tantissimi altri altre tanti sono qui stasera, che mi hanno sostenuto a cercare la strada della gestione unitaria e Schlein non è che la pensiamo su tutto allo stesso modo, ma nella gran parte dei casi sì, altrimenti che ci faremmo nello stesso partito e io credo che i nostri elettori, i nostri iscritti più in generale, appunto chi guarda noi, anche magari, avendoci in un certo momento tolto la fiducia ma non escludendo di potercela ridare, io credo che non non non ce lo perdonerebbero di dividerci. Noi siamo in un momento in cui nel mondo contemporaneamente ci sono Trump, Putin, Netanyahu,
Afd partito, insomma di estrema destra, che è in Sassonia, Anhalt mi pare sia nei sondaggi sopra il 40%, un Laender dell'ex Germania Est, e comunque è il primo partito nei sondaggi in Germania, zona interna in I ah beh se uno va a vedere qual è la composizione del voto viene fuori quello che ho detto prima in
In Francia, nonostante una condanna con una sentenza passata in giudicato Marine Le Pen in tutti i sondaggi.
È in testa e potrebbe essere la prima presidente.
In questo caso donna comunque della Repubblica francese, esponente di un partito di estrema destra, insomma, questo è lo scenario in cui siamo, ci sono anche fasi storiche in cui bisogna dare proporzione alle differenze, eccetera, e io credo di aver fatto bene a fare nel mio piccolo insieme ad altri quello che abbiamo fatto e credo che una parte di merito se il Pd non è mai stato così unito ed egli ha potuto tagliare il traguardo della longevità sia anche dovuto a come abbiamo saputo secondo me a comportarci.
Arrestato.
Un gesto di unità o è una rinuncia a far sentire la propria voce, perché questa è la domanda, la fa l'hanno messa giù in un modo un po'complicato, cioè uno si domanda una parte dei riformisti di cui Bonaccini era autorevolissimo. Forse il più autorevole esponente se ne sono andati, sono in difficoltà solo nel Pd, ma, come dire, spingono sgomitano, qualcuno se ne va qualcuno, protesta, cioè c'è tutto, c'è un'idea, una narrazione, come si dice oggi e i riformisti vanno bene per i giornali di destra che ogni giorno si alimentano delle loro no insoddisfazioni, inquietudini, me ne vado saluti e un e un Pd che perde, come dire, questa pluralità di cui parlavamo prima, domanda molto complicata ma semplicissimo, guardi, non Omar
E anche molto corretta. Io anche cui giro l'Italia
Non ne trovo uno che mi ferma per chiedermi se sono più poco, troppo riformista.
Gli chiedono i problemi dei cittadini e io credo di essere un riformista vero, perché quando ho guidato l'Emilia Romagna in quei 10 anni, credo di aver dimostrato alla guida di una importante Regione di aver fatto riforme serie e importanti e scelte che hanno fatto in parte anche la differenza rispetto a una regione che in quei 10 anni lo ricorda è stata quella che è cresciuta di più in Italia, che è diventata la prima per export pro capite, eccetera, eccetera, eccetera, per cui io penso che ci sono i luoghi o i momenti dove si possono far sentire le proprie differenze, ma non c'è bisogno di dover mettere tutto in pubblico alla mercé di titoli dei giornali o dei telegiornali che peraltro fanno e fate giustamente il loro mestiere.
Ma che agli occhi degli italiani risultano incomprensibili se abbiamo una difficoltà o una posizione come dire, non coincidente, discutiamo magari anche litighiamo, ma poi il buonsenso deve essere quello di trovare una mediazione, se possibile e fuori ti presenti tutti insieme, tutti uniti, davanti agli elettori dai diciamoci la verità non se ne può più di una politica che litiga dalla mattina alla sera e soprattutto non se ne può più a sinistra di partiti che, troppe volte nella loro storia, hanno dato modo di saper litigare più tra di loro di mettersi in competizione dirigenti più tra di loro piuttosto che in competizione con coloro che stavano dall'altra parte. L'avversario non è tra di noi, l'avversario per me mai detto nemico sta a destra
Allora diciamo tre temi con cui si possono vincere le elezioni a sinistra istruttorio chiedeva prima. Il primo è il tema della crescita economica. Guardate noi, questo è un Paese che secondo me, non ha messo in campo alcuna politica industriale, quando il ponte sullo Stretto di Messina diventa la priorità. Io non ho nulla contro il ponte in sede dello Stretto, peraltro, se ci dicono coloro che hanno la competenza tecnica e scientifica, che non dà problemi, nodi, sismicità o meno, non vedo perché non si possa fare anche quello, ma se dovevo scegliere una priorità, non sceglievo certamente quella perché perché tu puoi va in Sicilia, arrivi a Messina, c'è ancora in Sicilia a un binario unico e ci mette un sacco di tempo per fare poche decine di chilometri. Tenete conto che, per procedere col tema del ponte sullo Stretto, che secondo me comunque, se vuole la mia opinione, non si farà mai
E hanno congelato, mi pare, 14 miliardi di euro di risorse già assegnate che dovevano essere spese per il PNRR è solo che, in un momento in cui la crescita economica è così bassa, tenete conto che ho indicato il tema della crescita, lei sa che anche in casa nostra c'era fino a qualche tempo fa qualcuno che citava legittimamente la decrescita felice.
Io, a proposito dei riformisti, mi son sempre battuto i nostri principali alleati, mi sono battuto perché per me io divento presidente, la Regione Emilia Romagna nel 14 venivamo dalla recessione no, in giro un po'per per, per, per l'Europa e il mondo, eccetera, e la disoccupazione era arrivata al 9% dopo 10 anni. La bien più che dimezzata, è però il problema è che io, mentre c'era la recessione di felici, ne ho visti molto pochi e ho visto persone che avevano perso il lavoro, ho chiuso l'impresa e quelli felici, o ne era certamente allora in un luogo in questa frase hai rotto il campo largo no. In un mondo in cui il centro, il centrosinistra, deve dare speranza agli italiani,
Io dico che bisogna certamente salvare il pianeta e quindi altro che non esistono i cambiamenti climatici, come ci dice il generale di prima e altro, che non dobbiamo salvare il bene più prezioso che abbiamo, cioè il pianeta, ma la crescita sostenibile ma sia crescita anche perché vede, se non hai nulla da redistribuire noi che abbiam detto dobbiamo fare gli interessi in primo luogo di colore, che hanno meno non avresti se non si cresce nulla da redistribuire quindi quello insieme ai salari, sì, il salario minimo legale perché guardi in Germania mi pare vado a memoria, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare l'avesse introdotto Merkel, o comunque un governo di centrodestra, non di centrosinistra e in tanti Paesi democratici del mondo. Il salario minimo
Eh, già istituito da altra parte, lavorare a 2 3 4 euro l'ora lorde, non mi si dica nemmeno che è sottopagato quel lavoro, quello è sfruttamento legalizzato da parte dello Stato dai e lì ci sono milioni di persone, soprattutto ragazzi e ragazze, se devo dirle una questione rispetto a alle opportunità io sceglierei il tema dei giovani,
In questo Paese ci sono troppi ragazzi e ragazze che, una volta formati dallo Stato, non perché lo vogliono ma perché costretti o se se ne vanno per ragioni di una nuova esperienza che può anche far sempre bene volessero tornare, non trovano le condizioni per tornare noi ogni anno mandiamo dopo averli formati a costo dello Stato, come è giusto che sia troppi ragazzi e ragazze all'estero a diventare classe dirigente e persino di quei Paesi, è vero o no, tant'è che se dire migrazione si deve parlare? C'è una sola, l'immigrazione che dovremmo attuare, quella di riportare in Italia tutte quelle migliaia di giovani ragazzi e ragazze che vorrei che volessero tornare a nel nostro Paese.
Ah, odio, sì, c'è un dottore, c'è un dottore presente salute, prima di tutto abbiamo un malore.
No.
Bisogna chiamare subito allora.
I soccorsi.
Ma dov'è?
Ah
Ho visto che si erano spostati.
Sul collo.
Un ottimo.
Devo la l'acquis, riprendiamo gratuitamente salariale e quella comunque del delle delle delle politiche industriali, del lavoro, eccetera dico al mio partito, parliamo tanto ebbene di lavoro dipendente, ma c'è anche tanto di lavoro autonomo perché ci sono milioni di commercianti di artigiani, di partite Iva di professionisti che secondo me sono rimasti per parte delusi anche alcuni di loro da questo Governo secondo me e siamo in una terra come la mia, in cui se raccogliamo i voti che raccogliamo vuol dire che mediamente siamo in grado di parlare anche ad una parte ad una parte di loro.
Secondo, è il rilancio, la difesa e il rilancio della scuola e della sanità pubblica e io penso che sia facilmente spiegabili in 30 secondi chi è qua nella vita non ha deciso due cose.
Nessuno di loro di noi ha deciso da in che famiglia nasceva e nessuno ha deciso in quel luogo nasceva, ecco io, la mia idea di quei due diritti.
È che, posto che il rapporto col privato è assolutamente possibile e chi vuole istruisce curarsi dal privato è libero di poterlo fare, ma il pilastro.
Deve essere il pubblico e lo Stato, perché io non ci voglio vivere in un regione, in un Paese in cui se nasce un bimbo in una famiglia povera in un territorio più sfortunato di un altro, permettetemi, non abbia le stesse opportunità degli altri suoi coetanei di curarsi e di istruirsi, per me questo è un principio che deve essere assicurato dallo Stato poi c'è il tema dell'ambiente e poi c'è il tema della sicurezza,
Se posso spendere una parola, guardate che non deve stare, secondo me, al quinto punto, no, certo adolescenti nelle prime, altrimenti rischiamo Dakar nelle priorità. Comunque, devo citare lo lasciate nelle mani della destra, rischiando h. Io penso che la sinistra colpevolmente ha lasciato quel tema troppo alla destra, cito Walter Veltroni e condivido come lui che una comunità che non è sicura non è una comunità libera, sia una ragazza o una donna, non possono circolare liberamente in un parco e quella persona non è libera come dovrebbe essere e guardate che d'altra parte, una comunità meno sicura che rischia di pagarla di più sono anche lì, le categorie più fragili, e non quelle più forti, e io penso che dobbiamo dirci che garantire sicurezza è fatto di varie azioni. La destra in realtà, se sono veri quei numeri che ho descritto, no che non sono né di destra e di sinistra aveva promesso tanto in quel senso, ma mi pare che mediamente tu giri le città dal Sud al Centro al Nord e la gente ti dica che si sente meno sicura, quindi anche lì in un qualche modo hanno fallito o quantomeno non hanno certamente garantito. Però, a differenza che si percepisce, è che la destra dice ok quello non so picchia fare atti, mettetelo dentro a sinistra, c'è sempre come un imbarazzo, allora la dico con giustificazionismo, un allora la dico così rare intorno la dico così un un bravo amministratore politico deve intervenire anche su possibili cause da rimuovere, che hanno indotto magari qualcuno a commettere anche un reato.
Però anticipiamola, così noi dobbiamo dire che in questo Paese chi sbaglia è giusto che paghi, perché se la metto così non conta più il colore della pelle, la lingua che parla, la religione che professa, siamo d'accordo, chi sbaglia, è giusto che paghi proporzionato al tipo di errore che ha commesso, eccetera guardi è successo questo qualche settimana fa, come ricorderete, non so se tutti l'hanno letto a Reggio Emilia vicino a casa mia è stato assassinato a coltellate un pizzaiolo persona ben voluta nel quartiere mentre lavorava
Da un quarantenne a questo punto uso la parola giusta, delinquente con precedenti che l'ha ucciso credo, al rifiuto dell'ennesima pista che collegava, lime ricordo e continuava a chiedere la pizza esattamente l'ennesima pizza Claretta stasera no, è quello là, ma cosa è successo che italiano e pochi minuti dopo si è sparsa la voce che era uno straniero Vannacci penso abbia fatto un post per dire, ecco perché serve l'area migrazione,
Gli esponenti locali della Lega, in questo caso, hanno mandato alle redazioni come fossero le vostre dei media, addirittura un comunicato stampa, tant'è che dopo han chiesto di ritirarlo, in cui dicevano ecco perché devono andare tutti a casa loro e, dopo un po', le forze dell'ordine assicurano il delinquente ed era un italiano.
Ma a me interessa poco che fosse italiano o straniero, voglio che non succeda che una persona perbene non torni a casa ad abbracciare la propria famiglia, propria moglie e ai propri figli, perché muore sul lavoro, perché arriva uno e lo prende a coltellate allora la destra perché secondo me non ha mantenuto ciò che aveva promesso perché conosce solo la strada della repressione.
Ma basta, posto che io dico al mio partito e al centrosinistra non aver paura della parola repressione, una certa dose repressiva in una democrazia assolutamente serve, come dice l'ex capo della polizia Gabrielli, ma la sola repressione se bastasse, in alcuni Stati federali americani dove c'è la pena di morte, allora non ci sarebbero chissà quanti omicidi nelle varie città, giusto quindi la repressione da sola che pur serve non basta, servono anche prevenzione e integrazione, perché peraltro la parola contraria di integrazione ci si pensa poco, ma i disintegrazione e noi di comunità disintegrate non abbiam bisogno. Chiudo se c'è una cosa che secondo me dovremmo fare
È che, ad esempio, loro hanno deciso di produrre ogni tot mesi i decreti sicurezza che se devi ogni tot mesi farne uno nuovo e vuol dire che le cose mica sono state risolte e i quei decreti sicurezza sostanzialmente dicono o fanno.
Aumentano i reati, il numero dei reati, l'aumento delle pene possibili, eccetera anche lì non è che io sono contrario per principio, una stretta sui coltelli era doverosa perché io non ricordo quando andavo al liceo, che girassero in tasca tanti ragazzi e ragazze col coltello oggi è quasi diventata una moda e se ne girano troppi dopo succede che qualcuno li usi, io anzi rilancia Ray, direi stretta su tutte le armi, anche quelle da fuoco ma detto questo,
Se abbiamo detto che la gente si sente meno sicura, forse l'aveva promesso, ma non mi pare l'abbiam fatto, piuttosto che aumentare i reati, le pene, sarebbe giusto aumentare gli stipendi e il numero delle forze dell'ordine presenti nelle nostre città perché da quello che mi hanno raccontato ad esempio il numero di poliziotti in servizio è oggi inferiore a quello di quattro anni fa perché si ne hanno assunti ma quelli che sono andati in pensione sono più di prima e verrebbe anche da dire visto che,
Quello che non sta succedendo al di là del miliardo speso, ma riportassero qua quelli in divisa che sono là in quel centro, in Albania, sostanzialmente a non fare quasi nulla quando ne avremmo bisogno, magari negli organici a servizio e per garantire sicurezza nelle nostre comunità credo che questo sia alle priorità che noi dobbiamo mettere in capo, posto che il programma va discusso con gli alleati e quindi vediamo ma anch'io condivido che la sicurezza deve essere una delle priorità,
La sicurezza dei cittadini. Nel prossimo programma si è parlato molto giusto per citare un caso di cronaca della vicenda del gioielliere Ruggiero, Grazia, si Graziano
Guardi, quella è in capo al capo dello Stato e io non mi permetto mai di intervenire in questioni giudiziarie, lei mi conosce, io son garantista sempre, quindi io evito di andare lì a strumentalizzare una vicenda che chi di dovere a tutte le competenze e le possibilità di intervenire rispetto a come meglio crede io sto molto lontano.
Da queste questioni, posto che vale anche per per il gioielliere, ci sono le regole, in Italia ci sono le leggi e le leggi vanno sempre rispettate.
Ma ha fatto bene il centrodestra, poi vedremo, ha presentato degli emendamenti in cui si dice basta con i risarcimenti per le famiglie dei non fumatori, come sempre vede, ancora una volta strumentalizzano questioni che hanno a che fare e ne vedremo da qui al prossimo anno sulla sicurezza e sull'immigrazione spesso persino abbinandole e io credo che cerchino di di toccare lì ed è per questo che se noi mettiamo tra le priorità quel largo, quell'argomento riusciremo a togliere un po'di acqua in cui nuotano e dimostrare che per il centrosinistra la sicurezza dei cittadini insieme ad altri è certamente una priorità.
Ecco tra tra le emergenze del del Paese lei ha detto giustamente che il pizzaiolo di Reggio Emilia è morto sul lavoro.
Però in Italia si muore sul lavoro anche senza le coltellate altrui mi sembra una gran bella emergenza, anche questa e i dati non scendono affatto e almeno per quanto riguarda la Toscana fatti diciamo così, quando diciamo sicurezza ci va aggiunta anche il tema della sicurezza sul lavoro ha pienamente ragione, sono dati, ma nella sua Toscana, in tutta Italia drammatici è d'accordo sul reato di omicidio,
Guardi, le dico la verità, non ci ho mai pensato, ma forse potrebbe essere anche questa una non dico soluzione in tout-court, ma certamente che alza il livello della deterrenza.
Torniamo un attimo alla politica estera che poi è il è il tema forse decisivo e poi vogliamo parlare anche un attimo della sanità, perché poi non è che possiamo fare a fare tutta una cosa politica estera, però continua a questa questione che viene posta a una parte della sinistra e anche della destra dobbiamo trattare, dobbiamo andare a un tavolo della pace, però non si riesce a capire come con chi dobbiamo trattare. È una questione irrealistica, è un modo di eludere il problema o no? Secondo me è realizzabile, cioè nel senso che noi siamo tra coloro, ad esempio, ma vedo che stanno crescendo chi lo dice ogni giorno che l'Unione europea deve trovare
Decidere di mandare un solo mediatore a nome di tutta l'Unione Europea per cercare di sedersi a un tavolo dove vede, io sono tra quelli che è convinto abbiamo fatto assolutamente bene ad aiutare l'Ucraina. Gianni Cuperlo. Qualche anno fa dissi una cosa molto efficace. Secondo me, se si ferma la Russia, finisce la guerra, se si ferma l'Ucraina, finisce se si ferma agli ucraini, finisce l'Ucraina. Tenete conto che se venisse al Parlamento europeo e parlaste coi nostri colleghi estoni e lituani, lettoni, ma anche svedesi, finlandesi polacchi, c'è paura anche perché, quando Putin attaccò l'Ucraina, se vi ricordate, fino a poco tempo ha pochissimo tempo prima, non è che nel mondo era molti quelli che pensavano che avesse attaccato molti dicevano o pensavano che non avrebbe mai avuto, insomma ancora un bluff esatto che era un bluff e non avrebbe avuto il coraggio di fatto il segretario della NATO eh eh eh, allora io penso che abbiamo fatto bene, ma se c'è una cosa in cui l'Europa dimostra debolezza,
È il fatto di procedere a essere soggetto politico.
Che va a trattare per cercare di arrivare a una pace giusta e possibile. Per me è una pace giusta e possibile, non è quella che dà ragione a Putin perché Kraemer Remo creeremmo un precedente drammatico dopo diremmo che chi ha la forza per bombardare, invadere lo può fare così il più piccolo supponga soccombe alla fine ed ha anche ragione dico questo se c'è una cosa, se lei mi chiedesse Zurlo, qual è la prima cosa che faresti in Europa, posto che ce ne sono diverse? Secondo me il rapporto Draghi le ha indicate molto bene, ma la prima non è nemmeno una misura economica
Io credo che se avessi che do se avessi la bacchetta magica le direi io domattina faccio in modo che si elimina il diritto di veto ai singoli Stati membri, perché nel 2026, che ancora oggi ci sia, chi da solo può impedire agli altri di decidere attenti che aumenta la sfiducia, la distanza degli elettori verso le istituzioni perché se ad esempio nel consiglio di Campiglia non so quanti siano i consiglieri comunali di opposizione quanti sono cinque, sempre però sempre troppo no ci mancherebbe viva la democrazia se quattro di loro votassero una delibera che porta la sindaca con la sua giunta.
E uno solo contro voi scrive Aresta, è un grande risultato politico. In Europa accade il contrario e se già c'è molta distanza tra i cittadini e la politica degli atti, gli elettori e io voto e vedo che quelli che per cui ho votato non non decidono mai tra potenze come Stati Uniti e Cina che decidono e come e decidono in fretta, una peraltro è un regime e beh, guardate che il rischio e dell'impotenza e della paralisi e allora noi abbiamo bisogno di aumentare lo sforzo per arrivare alla cooperazione rafforzata. Avevo letto che persino Meloni aveva aperto la cooperazione rafforzata perché fino ad oggi Meloni Salvini, più in generale le destra sovranista, sono contrari. Eliminare il diritto di veto, ma io credo di capire il perché questo è il mio giudizio, perché loro hanno bisogno di un'Europa non più forte, unita ma più debole e divisa, perché più l'Europa debole e divisa e più le assegno e le scarico, qualsiasi colpa anche quando magari tra tante che a qualcuno è proprio non ce l'ha. Siccome la difesa comune che è l'esatto contrario del riarmo dei singoli Stati e sulla difesa sulla politica estera vige in quel caso il diritto di veto, io penso che dobbiamo trovare ragione per decidere a maggioranza. In ogni caso, non è irrealistica, come lei chiedeva secondo me, ad esempio decidere e indicare in uno solo colui o colei che va a trattare per l'Unione europea. Certamente io spero si arrivi il prima possibile. Una pace giusta, certamente Putin, come qualche vostro collega diceva stamattina un dibattito, ho fatto la 7, comunque non è in questo momento è in difficoltà e questa recrudescenza io credo Cesa c'è chi dice che sia in grande difficoltà anche da un punto di vista dicono economico, no, per le condizioni economiche e sociali di quel paese, quindi potremmo essere forse non dico vicini, perché i segnali speriamo. Io penso che chiunque abbia qua a proposito Vannacci indica se ho letto bene
Di introdurre l'educazione militare, io credo che va introdotta l'educazione alla pace e ci mancherebbe altro, io credo che in quel referendum guardi, le dico questo è una mia opinione, quel referendum costituzionale no, dove il no ha vinto con il 54% mi hanno mi ha colpito due cose, la prima è che generalmente diciamo che i giovani non partecipano e poi abbiamo scoperto che per sugli aventi diritto la fascia di età che più avrebbe pa che ha partecipato al voto sono quelli tra i 18 e i 25 anni.
È l'altro dato è che il no se avessero votato solo loro, c'è chi ha stimato che avrebbe superato il 60% dei voti, se due ragazzi o ragazze su tre hanno votato no. Io non credo che proprio tutti conoscessero al millimetro la riforma della giustizia. Penso che uno dei motivi per cui ha votato no era dire anche al governo amico di quelli che ho detto prima. Noi non vogliamo vivere in un mondo che ci sono nel mondo di guerra, ma vorremmo anche la pace e datevi da fare per darci di più, un contributo alla pace, come si fa a portare per mano questi qui questi giovani alle elezioni del 2027? Bisogna dargli un cercando di non andare sotto il 50%. Certo, bisogna, ha ragione, bisogna dargli un po'di speranza, io per quello dicevo che
Dovremmo fare una proposta per i giovani, io non so va declinata, ma fino a 30 anni non pagano tasse, cioè qualcosa che permetta loro di dire, parafrasando per quello che per me è un meraviglioso film con avvia Bardem dirgli che l'Italia non è un paese solo per vecchi perché guardate che questo tema già di un Paese,
Che quando nacqui, io, 1 gennaio del 67, vedeva alla fine di quell'anno 1000000 di nuovi nati, lo scorso anno in Italia non si è arrivati, credo, a 360.000 o comunque gli attori se siamo scesi addirittura una parte di loro li perdiamo, perché le opportunità le cerca solo all'estero e dice ma se tu aiuti loro, però non c'è una proposta per i genitori e i nonni e no e no, pensateci, guardate che spesso,
Una parte di questi ragazzi e ragazze per arrivare a fine mese o stare discretamente decentemente bene hanno ancora l'aiuto dei genitori o, molto spesso, dei nonni, è vero o no, dico una cosa che si?
Vive perfetto, quindi, in realtà aiutare loro, oltre che a dargli una prospettiva di un Paese accogliente che li vuole valorizzare dagli opportunità e farne anche diventare una parte di loro, magari la futura classe dirigente parlerebbe, secondo me a tutte le famiglie e per questo io credo che un tema che riguarda in particolare i giovani serva dopodiché io credo che i temi che a loro sentono tra gli altri di più sono quelli,
Dell'ambiente
E quelli della pace
A proposito, Presidente, quando si vota la Meloni vuole l'11 aprile, Salvini vuole andare in ottobre, secondo lei, quando si dovrebbe votare?
Quando il campo largo si mette d'accordo, no
Anche qui.
Anche qui non sono 29, è chiaro che prima del prossimo anno mi pare impossibile, perché c'è da aiuta, ecco prima non l'ho detto, ma allora si vota fino al trentun marzo, impossibile esatto di che si prendono la pensi voterà quando si voterà ATI tra fine marzo e i primi appena scatta la pensione quindi prima impossibile c'è chi sostiene che
Si arrivi a fine legislatura perché si spera, parlo di quello che sento che leggo in quel campo che Vannacci un po'si sgonfi, questo è il problema di Salvini, c'è il decreto Salvini, magari se lei di cocci li rimette in piedi, se lei chiede a me io penso che Meloni andrebbe a votare ieri perché sente che questo Paese oggi si parlava eventualmente di uno scostamento di bilancio e mi faccia dire a proposito di proposte,
Ma è possibile che non prendano in esame. Avevo letto che forse lo prendevano in esame la Lega in particolare lo spero l'ho detto questa mattina Durigon in collegamento con me. Ma è possibile che non si Tassino gli extra profitti di quanto hanno guadagnato le compagnie energetiche? In un momento come questo straordinario ho letto che forse ne lei e lei è per la tassa, non per il contributo, mi sembra di capire, non lo so io sono due cose diverse. Io sono disposto a qualsiasi situazione, nella quale però a chi si è arricchito così tanto in un momento straordinario viene l'orticaria, come Tajani non mi viene sentito parlare di assolutamente no, però anche lì vede quanto sono divisi nel centrodestra, mentre nel centrosinistra tutti abbiamo detto che è giusto che si arrivi a tassare gli extra profitti, bisogna dare un contributo, per esempio, sono contrario contrarissimo, io c'è, bisogna capire da dove è giusto, perché è giusto questi, magari
Hanno adesso guadagnano tanto guadagnano molto, l'idea del contributo è venuta fuori, se si stabilisce la par già la parola extraprofitto, non si sa cosa vuol dire, eh beh è la parola, molto è libera, insomma è la rivista quanto hanno guadagnato rispetto a quanti guadagnerebbero di una sì ho capito però fare molta attenzione.
No, c'è la sezione normale, chi la stabilisce, il vento freddo che c'è il Male, il prezzo medio che c'era prima e quello a cui si è arrivati. Peraltro, mi pare anche qui sullo. Non vorrei sbagliarmi. Il Portogallo, sostanzialmente l'ha già fatto, qualcosa del genere è stato fatto anche da qualche altro Paese, lo stesso Governo Draghi qualcosa provò a fare, ripeto, io son del principio che in un momento straordinario in cui milioni di cittadini, famiglie e imprenditori sono in ginocchio rispetto a quanto pagano, è giusto che chi ha guadagnato di più faccia un'operazione straordinaria per venire incontro a chi è in difficoltà. Questa, secondo me, si chiama anche in parte equità, equità sociale, dopo di che sul tema di quando si voterà, perché secondo me, Meloni vorrebbe votare anticipatamente, perché secondo me lei sa che già la prossima manovra di bilancio tra qualche settimana sarà molto complicata perché in cassa ci sono pochi euro perché la crisi economica e sociale morde e se si parla addirittura di scostamento di bilancio, vuol dire che qualcosa non sta andando proprio proprio bene. Ho detto prima che la crescita sta sta peggior, è tra le peggiori in Europa, poi è vera. Una cosa si voterà a primavera, diciamo, ma bisogna decidere cosa fare tra amministrative e politiche. Allora si voterà in non la maggioranza dei comuni italiani, ma tra quei Comuni italiani che vanno al voto non sono i più grandi Comuni italiani. Adesso faccio cinque casi dove in questo momento il risultato precedente era cinque a zero. La capitale Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. No,
Ora si vince quando si è spogliata all'ultima scheda, quindi io sono sempre dell'idea a piedi per terra, non sia mai vinto, certamente sono realtà dove voi scrivete che potenzialmente parte più in vantaggio il centrosinistra che al centrodestra, poi si vedrà chiaro che votare dopo ci potrebbe essere un effetto non so se trascinamento ma comunque che fotografa nel Paese un centrosinistra, allora se dovesse succedere che si vince in quasi tutti o addirittura in tutte molto in forma e che è capace presentandosi unito vede ti battere battere la destra io,
Penso sempre più probabile che sia primavera prima delle amministrative, però ripeto, io non ho la sfera di cristallo e non saprei proprio dare dare certezze da questo da questo punto election day ma separate, non lo so, io non avrei nulla in contrario con l'election day, se non altro perché si risparmierebbe un sacco di soldi e quindi quando si può risparmiare soldi dei cittadini anche se non risolverebbero tutti i problemi del mondo però secondo me potrebbe esser cosa buona e giusta in ogni caso, ma a proposito adesso mi tocca tornare alle alle primarie o giù di lì,
Bisognerà indicare se passa la nuova legge. Il candidato premier qualcuno nel centrosinistra ha detto ieri l'altro, ieri Bonaccini o sa bene, mettiamo in nome di un partigiano, mettiamo un nome simbolico, mettiamo in nome di un ragazzo rispetto a cui diamo il nome di Bonaccini rispetto a quella posizione, ma proprio non la condivido, non la condivido per niente non non possiamo, come dire, presentarci così. Volevo dire una cosa, però, se c'è una ragione per cui io chiedo a tutti quelli che si sentono alternativi alla destra, anche chi ha dei dubbi a star col centrosinistra ma di là non ci starà mai proprio per la fase storica che stiamo vivendo di rifletterci perché la prossima volta,
Non si voterà solo per il governo, che già è tanto si voterà anche per il presidente della Repubblica.
Io vi devo dire che tra le cose che mi porterò dietro per tutta la vita, con più onore orgoglio e che da grande elettore, in qualità di presidente della Regione Emilia Romagna, per due volte ho scritto Sergio Mattarella nell'urna che mettevo nella scheda che mettevi numerose e noiosi,
Dichiaro aumenti per la terza e io di io dico, per fortuna, che abbiamo avuto quel galantuomo e quella personalità con quello che è accaduto, ecco lo dico perché, siccome fanno una legge elettorale che per me è davvero è persino ai limiti del costituzionale perché per la prima volta oltre a un premio di maggioranza secondo me assurdo permetterebbe a chi vince e sarebbe la prima volta di prendersi tutto
Cioè la prossima volta, chi vince le elezioni potrebbe eleggersi da solo il Presidente della Repubblica. Ecco perché io faccio un appello, perché chi ha dei dubbi a stare col centrosinistra c'era il 42% apposta per pareggiare,
Beh, io non credo che Meloni voglia pareggiare, io penso che Meloni che una persona ed è un suo merito molto competitiva punti a tornare, a tornare, a vincere e a vincere, quindi io ripeto però richiamo a tutti che non è solo la prossima legislatura,
La legislatura in cui ci sarà, come è sempre succede in democrazia, un nuovo governo, ma sarà anche la legislatura che elegge chi dovrà succedere a Sergio Mattarella, quindi continua la contrarietà alla nuova legge elettorale, assolutamente sì, peraltro, mi faccia dire anche sulle preferenze io l'altro giorno ero a un dibattito al meeting con altri sette miei colleghi dubbi abbiamo visto dei vari partiti,
E c'era di fianco a me, Giovanni Donzelli,
Che non è del suo partito
Che Sos a un certo punto dice noi abbiamo noi rimetteremo le preferenze, ora si sappia che in realtà.
È un bluff, ora io capisco perché se la approveranno e penso lo approveranno introdurranno in parte le preferenze.
Perché?
Se cliccate preferenze Meloni verranno fuori tanti video che un po'sul modello delle accise,
Ricordano che diceva che non era tollerabile robe del Ge, insomma, facevo una critica dura il fatto che al Parlamento non sono gli elettori a scegliersi i parlamentari.
Ora, in realtà, quello che proporranno è qualcosa che vedrà per i partiti piccoli, si dice si stima che sarà solo i capilista ad essere eletti, che comunque nessuno può emendarli o votarli, e anche per i partiti grandi come Partito Democratico e Fratelli d'Italia speriamo rimanga notaio ovviamente rimaniamo tali un po'vedo grate, Fratelli d'Italia,
è in realtà sia al massimo un terzo, coloro che verranno eletti con le preferenze, quindi la gran parte degli atti al prossimo Parlamento saranno scelti dalle segreterie dei partiti, non dagli elettori, perché io ero a favore delle preferenze tout-court perché mi sembra strano che per essere eletti in consiglio comunale,
In consiglio regionale, al Parlamento europeo si viene eletti con le preferenze e solo per il Parlamento, sostanzialmente si viene nominati o parzialmente si verrà eletti con le preferenze. Non è che è risolutivo di tutto, ci mancherebbe, ma se vogliamo accorciare la distanza tra eletti ed elettori, no che comunque, quando torni a casa, sente anche il dovere di restituire a chi magari ti vuol venire a incontrare per farti una proposta, chi magari anche un complimento, chi una dura critica e comunque questo serve molto nel rapporto per rafforzare, anche come dire, il rapporto appunto democratico dialetto tra eletto ed elettore. Stavo per dire suonare i campanelli, ma dopo che abbiamo battuto Salvini nel 2020, non risuona più neanche lui, quindi diciamo almeno indirizzo dove dove, dove stiamo e dove ci possono trovare, però credo che, ovviamente, siccome Lega e Forza Italia, da quello che abbiamo tutti capito, hanno opposto una resistenza durissima, faranno un accordo al ribasso, al ribasso, al ribasso, che permetterà con le preferenze di eleggerne solo una piccola minoranza. In Parlamento, comunque, la legge verrà approvata. Insomma,
Ho i numeri su Simone più forse preparata di me, ma mi pare che i numeri per approvarcela ce li hanno e mi pare che questa volta, anche nel combinato di quello che no che è accaduto la volta precedente, non credo torneranno in quel in quel capitombolo in cui erano in cui erano
Caduti, secondo me, li stiamo annoiando, possiamo anche andare, chiudiamo, ma volevo sapere se andate al governo la prima cosa da fare è qual è la prima.
Oltre a parlar male del centrodestra, ancora non sapevamo già no, lei ha capito come sono fatto, io credo.
Ma ce ne ce ne sono diverse il salario minimo, sicuramente, come dice giustamente Elly Schlein e da fare subito, perché è una misura che si può fare.
Si può fare subito, poi ce ne sono, ce ne possono essere tante altre è inutile Kirsty qui ad elencare certamente bisogna darsi da fare perché vengano ripristinati i fondi che merita la sanità, mettere in campo ipotesi insomma di politiche industriali, eccetera ma diciamo se se, se me ne chiede una una certamente è quella del salario minimo legale tra le prime tra le più più più che abbiamo sempre raccontato che vorremmo fare e ogni promessa dovrebbe tornare ad essere il debito e se per caso scusa se per caso,
Si fanno le primarie e dovesse vincere Conte.
Noi lavoreremo perché questa rimanga una sua ipotesi, non so se è un auspicio e faremo in modo che non prevalga eventualmente Conte, posto che, ripeto, ci sono due strade, lo ribadisco o le primarie, o il primo partito esprime chi guiderà il Paese nel caso di vittoria grazie, se Conte dovesse vincere col programma che avete stabilito prima erano, mi sembra che sia un gran problema giusto. Beh, certamente il fatto di avere un programma sottoscritto da tutti elimina il problema, ma chiaramente ognuno di noi lavorerà perché vinca il candidato o la candidata del Partito democratico. Grazie,
Telegrafico, Presidente, un'ultima cosa, non ho sciato bene, visto che siamo in Toscana lo Stato fa bene a tenersi il 4% di Monte dei Paschi.
Domandina così guardi, staremmo qui fino a domani, io penso che non si debba tifare per nessuno, fa rispettare le regole, c'è il mercato che può intervenire, di certo non vorrei tornasse a succederà quando il governo si è messo di mezzo che un'offerta di qualche mese fa è finito che se la son venuti a prendere per non darla di italiani, francesi di Crédit Agricole grazie,
Grazie grazie.
Prossima volta vero non è che possiamo parlare di tutto qua, grazie.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate