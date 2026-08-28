Terza edizione degli Incontri di Villa Mussio promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con #amacampigliamarittina, in programma dal 19 giugno al 28 agosto 2026.



Gli incontri di Villa Mussio sono una serie di interviste di Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, con la partecipazione del Direttore del quotidiano Il Tirreno, Cristiano Marcacci.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri di Villa Mussio 2026 - Incontro con Stefano Bonaccini (eurodeputato)", registrato a Campiglia Marittima venerdì 28 agosto 2026 alle 21:30.



Dibattito organizzato da Il …

Tirreno.



Sono intervenuti: Maurizio Berrighi (editore del quotidiano Il Tirreno), Alberta Ticciati (sindaca del Comune di Campiglia Marittima (Livorno)), Stefano Zurlo (giornalista del quotidiano Il Giornale), Stefano Bonaccini (parlamentare europeo, presidente del Partito Democratico), Cristiano Marcacci (direttore del quotidiano Il Tirreno).



Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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