Francesco Ielpo, Gabriel Romanelli, Alessandra Buzzetti.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Amare la terra santa", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 12:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Alessandra Buzzetti (giornalista, …

corrispondente TV2000 dalla Terra Santa), Gabriel Romanelli (sacerdote, parroco latino di Gaza), Francesco Ielpo (frate francescano, custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion).



Tra gli argomenti discussi: Aiuti Umanitari, Arabi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Discriminazione, Ebrei, Emarginazione, Emergenza, Esteri, Famiglia, Gaza, Geopolitica, Guerra, Israele, Libano, Medio Oriente, Ortodossi, Palestina, Politica, Poverta', Psicologia, Religione, Siria, Solidarieta', Violenza.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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