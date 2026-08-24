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Marco Erba, Marco Girardo, Domenico Simeone, Marina Terragni, Caterina Giojelli.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - I bambini e l'informazione", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 13:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Marina Terragni … (autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), Marco Girardo (direttore dell'Avvenire), Caterina Giojelli (giornalista di Tempi), Domenico Simeone (preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), Marco Erba (insegnante e scrittore).
Tra gli argomenti discussi: Agia, Avvenire, Compagnia Delle Opere, Comunicazione, Comunione E Liberazione, Controlli, Famiglia, Formazione, Garante, Giovani, Infanzia, Informazione, Integrazione, Internet, Mass Media, Minori, Politica, Prevenzione, Psicologia, Scuola, Societa', Stampa, Violenza.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - I bambini e l'informazione", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 13:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Marina Terragni … (autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), Marco Girardo (direttore dell'Avvenire), Caterina Giojelli (giornalista di Tempi), Domenico Simeone (preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), Marco Erba (insegnante e scrittore).
Tra gli argomenti discussi: Agia, Avvenire, Compagnia Delle Opere, Comunicazione, Comunione E Liberazione, Controlli, Famiglia, Formazione, Garante, Giovani, Infanzia, Informazione, Integrazione, Internet, Mass Media, Minori, Politica, Prevenzione, Psicologia, Scuola, Societa', Stampa, Violenza.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.
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