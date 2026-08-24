Alessandro Aresu, Giovanni Orsina, Nicola Imberti.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Mondo furioso", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Nicola Imberti (vicedirettore di Domani), Giovanni Orsina …

(professore di Storia Contemporanea e direttore della School of Government della LUISS Guido Carli), Alessandro Aresu (giornalista, scrittore, consigliere scientifico di Limes).



Tra gli argomenti discussi: Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cultura, Democrazia, Diritto, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Filosofia, Geopolitica, Informazione, Integrazione, Intelligenza Artificiale, Istituzioni, Leone Xiv, Liberalismo, Linguistica, Mass Media, Mercato, Partiti, Politica, Religione, Sociologia, Storia, Tecnologia, Teologia, Vaticano, Weber.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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