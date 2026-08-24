Raffaele Fitto, Massimiliano Giansanti, Bernardo Mattarella, Giorgio Vittadini, Fabio Vitale.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - L'Italia delle aree interne: declino o sviluppo?", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i …

popoli.



Sono intervenuti: Raffaele Fitto (vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea, Fratelli d'Italia), Bernardo Mattarella (amministratore delegato di Invitalia), Fabio Vitale (direttore di SkyTg24), Massimiliano Giansanti (presidente di Confagricoltura), Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà).



Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Agroalimentare, Amministrazione, Aree Metropolitane, Beni Ambientali, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Comunita' Montane, Demografia, Efficienza Energetica, Energia, Europa, Finanziamenti, Flessibilita', Fonti Rinnovabili, Foreste, Geopolitica, Immigrazione, Montagna, Paesaggio, Pnrr, Politica, Provincia, Regioni, Servizi Pubblici, Sostenibilita', Sviluppo, Territorio, Trasporti, Unione Europea, Welfare.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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