Wael Farouq, Fausto Taiten Guareschi, Emilia Guarnieri, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Wakako Saito, Ambrogio Pisoni; canti e musiche a cura di Marina Valmaggi e Coro Internazionale San Nicola.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Continuare a incontrarsi, Memorie ed esperienze di dialogo …

interreligioso", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Ambrogio Pisoni (sacerdote), Wakako Saito (docente di Cultura e Religione Italiana, Università Aichigakuin di Nagoya), Emilia Guarnieri (già presidente e cofondatrice del Meeting per l’amicizia fra i popoli), Wael Farouq (direttore Istituto Culturale Arabo), Yahya Sergio Yahe Pallavicini (vicepresidente COREIS e imam moschea centrale al-Wahid di Milano), Fausto Taiten Guareschi (abate emerito del Monastero Shobozan Fudenji, Salsomaggiore Terme).



Tra gli argomenti discussi: Buddismo, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Ecumenismo, Giussani, Integrazione, Islam, Religione, Solidarieta'.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 25 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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