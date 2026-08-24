24 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Continuare a incontrarsi, Memorie ed esperienze di dialogo interreligioso

DIBATTITO | - Rimini - 13:00 Durata: 1 ora 25 min
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Wael Farouq, Fausto Taiten Guareschi, Emilia Guarnieri, Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Wakako Saito, Ambrogio Pisoni; canti e musiche a cura di Marina Valmaggi e Coro Internazionale San Nicola.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Continuare a incontrarsi, Memorie ed esperienze di dialogo interreligioso", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 13:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Ambrogio Pisoni (sacerdote), Wakako Saito (docente di Cultura e Religione Italiana, Università Aichigakuin di Nagoya), Emilia Guarnieri (già presidente e cofondatrice del Meeting per l’amicizia fra i popoli), Wael Farouq (direttore Istituto Culturale Arabo), Yahya Sergio Yahe Pallavicini (vicepresidente COREIS e imam moschea centrale al-Wahid di Milano), Fausto Taiten Guareschi (abate emerito del Monastero Shobozan Fudenji, Salsomaggiore Terme).

Tra gli argomenti discussi: Buddismo, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Ecumenismo, Giussani, Integrazione, Islam, Religione, Solidarieta'.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 25 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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