Olivier Roy, Joseph Weiler, Bernhard Scholz.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Israele - Palestina: esiste un'alternativa al conflitto?", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Joseph Halevi Horowitz …

Weiler (professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European Studies, Harvard), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Oliver Roy (consigliere scientifico Middle East Directions, Robert Schuman Centre for Advanced Studies).



Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Arabi, Arafat, Autodeterminazione, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Ebraismo, Ebrei, Esteri, Europa, Gaza, Geopolitica, Guerra, Hezbollah, Integralismo, Iran, Iraq, Islam, Israele, Medio Oriente, Nazionalismo, Palestina, Palestinesi, Politica, Rabin, Religione, Siria, Stato, Storia, Terrorismo, Terrorismo Internazionale, Usa, Vaticano, Violenza.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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