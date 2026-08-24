Gilberto Pichetto Fratin, Raffaele De Marco, Massimo Derchi, Fabrizio Iaccarino, Agostino Inguscio, Flavio Villa, Francesca Zarri, Giuliano Frosini.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore …

15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Agostino Inguscio (direttore di UNDP Rome Center for Climate Action and Energy Transition), Fabrizio Iaccarino (responsabile Affari Istituzionali ENEL), Francesca Zarri (responsabile Regione Italia ENI), Massimo Derchi (chief Infrastructure Operations, Engineering & Construction Officer SNAM), Giuliano Frosini (professore di Public Affairs e Affari Regolatori, LUISS Business School), Raffaele De Marco (amministratore delegato ARETI), Flavio Villa (country managing director Hitachi Energy), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Amministrazione, Cina, Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cooperazione, Economia, Efficienza Energetica, Elettricita', Energia, Esteri, Europa, Fonti Rinnovabili, Gas, Impresa, Infrastrutture, Inquinamento, Mare, Mattei, Medio Oriente, Mediterraneo, Mercato, Russia, Servizi Pubblici, Sostenibilita', Ucraina, Unione Europea, Usa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 15 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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