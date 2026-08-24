24 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Competitività e sostenibilità delle imprese in Europa

DIBATTITO | - Rimini - 15:00 Durata: 58 min 22 sec
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Francesco Maria Chelli, Piero Cipollone, Elena Manzanera Díaz, Giorgio Vittadini, Emilio Colombo.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Competitività e sostenibilità delle imprese in Europa", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 15:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà), Francesco Maria Chelli (presidente dell'ISTAT), Elena Manzanera Díaz (presidente Instituto Nacional de Estadística, Spagna), Emilio Colombo (professore di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore), Piero Cipollone (membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea).

Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Amministrazione, Banca Centrale Europea, Banche, Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Digitale, Economia, Effetto Serra, Efficienza Energetica, Energia, Epidemie, Europa, Eurostat, Finanza, Fonti Rinnovabili, Formazione, Impresa, Inquinamento, Intelligenza Artificiale, Istat, Istituzioni, Italia, Nonprofit, Societa', Sostenibilita', Spagna, Statistica, Sussidiarieta', Sviluppo, Tecnologia, Turismo, Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Emilio Colombo

    professore di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore

    Francesco Maria Chelli

    presidente dell'ISTAT

    Elena Manzanera Díaz

    presidente Instituto Nacional de Estadística, Spagna

    Giorgio Vittadini

    presidente Fondazione per la Sussidiarietà

    Piero Cipollone

    membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea

    15:00 Durata: 58 min 22 sec
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