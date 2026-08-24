Francesco Maria Chelli, Piero Cipollone, Elena Manzanera Díaz, Giorgio Vittadini, Emilio Colombo.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Competitività e sostenibilità delle imprese in Europa", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia …

fra i popoli.



Sono intervenuti: Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà), Francesco Maria Chelli (presidente dell'ISTAT), Elena Manzanera Díaz (presidente Instituto Nacional de Estadística, Spagna), Emilio Colombo (professore di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore), Piero Cipollone (membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Amministrazione, Banca Centrale Europea, Banche, Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Digitale, Economia, Effetto Serra, Efficienza Energetica, Energia, Epidemie, Europa, Eurostat, Finanza, Fonti Rinnovabili, Formazione, Impresa, Inquinamento, Intelligenza Artificiale, Istat, Istituzioni, Italia, Nonprofit, Societa', Sostenibilita', Spagna, Statistica, Sussidiarieta', Sviluppo, Tecnologia, Turismo, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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