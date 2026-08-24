Davide Albertini Petroni, Gianluca Comazzi, Costantina Regazzo, Felice Squitieri, Irene Tinagli, Tobia Zevi, Simona Frigerio.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Abitare, un privilegio di tutti", registrato a Rimini lunedì 24 agosto 2026 alle ore 15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per …

l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Tobia Zevi (assessore al Patrimonio e alle Politiche della Casa di Roma Capitale, Partito Democratico), Irene Tinagli (parlamentare europeo, presidente HOUS, Partito Democratico), Gianluca Comazzi (assessore al Teritorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fi), Felice Squitieri (commissario Piano Casa), Costantina Regazzo (direzione relazioni istituzionali, educazione e sviluppo Fondazione Progetto Arca), Davide Albertini Petroni (presidente Confindustria Assoimmobiliare), Simona Frigerio (coordinatrice CdO Edilizia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Amministrazione, Aree Metropolitane, Casa, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Digitale, Diritti Sociali, Economia, Edilizia, Enti Locali, Famiglia, Giovani, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Lavoro, Leone Xiv, Pari Opportunita', Politica, Poverta', Qualita' Della Vita, Salario, Societa', Tecnologia, Trasporti, Urbanistica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 2 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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