Edmondo Cirielli, Primus Kimaryo, Henry Kinyua, Mario Bruscino, Giacomo Ciambotti, Chiara Scaraggi, Gerardo Patacconi.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Chicchi di caffè in Africa. Coltivare il talento delle nuove generazioni", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 12:00.



Dibattito …

organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Chiara Scaraggi (coffee value chain expert UNIDO), Henry Kinyua (advisor-crops & value chains Presidential Economic Transformation Secretariat, Kenya), Primus Kimaryo (direttore generale Tanzania Coffee Board), Edmondo Cirielli (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Fratelli d'Italia), Gerardo Patacconi (direttore Master in Economia e Scienza del caffè Ernesto Illy), Giacomo Ciambotti (responsabile Divisione Ricerca E4Impact), Mario Bruscino (vicepresidente Comitato Italiano Caffè e Green Coffee Purchasing Manager di Caffè Borbone).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente, Amministrazione, Caffe', Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Consumi, Cooperazione, Economia, Esteri, Etiopia, Europa, Finanziamenti, Geopolitica, Governo, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Mattei, Mercato, Ministeri, Politica, Produzione, Sostenibilita', Sviluppo, Tanzania, Tecnologia, Unido.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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