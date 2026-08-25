CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Edmondo Cirielli, Primus Kimaryo, Henry Kinyua, Mario Bruscino, Giacomo Ciambotti, Chiara Scaraggi, Gerardo Patacconi.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Chicchi di caffè in Africa. Coltivare il talento delle nuove generazioni", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 12:00.
Dibattito … organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Chiara Scaraggi (coffee value chain expert UNIDO), Henry Kinyua (advisor-crops & value chains Presidential Economic Transformation Secretariat, Kenya), Primus Kimaryo (direttore generale Tanzania Coffee Board), Edmondo Cirielli (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Fratelli d'Italia), Gerardo Patacconi (direttore Master in Economia e Scienza del caffè Ernesto Illy), Giacomo Ciambotti (responsabile Divisione Ricerca E4Impact), Mario Bruscino (vicepresidente Comitato Italiano Caffè e Green Coffee Purchasing Manager di Caffè Borbone).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente, Amministrazione, Caffe', Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Consumi, Cooperazione, Economia, Esteri, Etiopia, Europa, Finanziamenti, Geopolitica, Governo, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Mattei, Mercato, Ministeri, Politica, Produzione, Sostenibilita', Sviluppo, Tanzania, Tecnologia, Unido.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Chicchi di caffè in Africa. Coltivare il talento delle nuove generazioni", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 12:00.
Dibattito … organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Chiara Scaraggi (coffee value chain expert UNIDO), Henry Kinyua (advisor-crops & value chains Presidential Economic Transformation Secretariat, Kenya), Primus Kimaryo (direttore generale Tanzania Coffee Board), Edmondo Cirielli (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Fratelli d'Italia), Gerardo Patacconi (direttore Master in Economia e Scienza del caffè Ernesto Illy), Giacomo Ciambotti (responsabile Divisione Ricerca E4Impact), Mario Bruscino (vicepresidente Comitato Italiano Caffè e Green Coffee Purchasing Manager di Caffè Borbone).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente, Amministrazione, Caffe', Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Consumi, Cooperazione, Economia, Esteri, Etiopia, Europa, Finanziamenti, Geopolitica, Governo, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Mattei, Mercato, Ministeri, Politica, Produzione, Sostenibilita', Sviluppo, Tanzania, Tecnologia, Unido.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci