Giovanni Mulazzani, Giovanni Azzone, Alessandro Cattaneo, Alessandro Colucci, Maria Chiara Gadda, Massimo Garavaglia, Lorenzo Malagola, Simona Malpezzi, Ettore Rosato, Emilia Patta.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il futuro del welfare a vent'anni dal 5X1000", registrato a Rimini martedì 25 …

agosto 2026 alle 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Maria Chiara Gadda (deputata, Italia Viva - Casa Riformista), Massimo Garavaglia (presidente della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Alessandro Cattaneo (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Alessandro Colucci (deputato, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare), Giovanni Azzone (presidente Fondazione Cariplo e ACRI), Giovanni Mulazzani (professore di Diritto Amministrativo e Pubblico all'Università di Bologna), Emilia Patta (giornalista parlamentare del Sole 24 Ore), Lorenzo Malagola (deputato, Fratelli d'Italia), Simona Malpezzi (senatrice, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione, Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Economia, Fisco, Infrastrutture, Integrazione, Lavori Pubblici, Nonprofit, Parlamento, Politica, Societa', Solidarieta', Stato, Sussidiarieta', Volontariato, Welfare.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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