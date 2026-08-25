25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Il futuro del welfare a vent'anni dal 5X1000

DIBATTITO | - Rimini - 13:00 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Giovanni Mulazzani, Giovanni Azzone, Alessandro Cattaneo, Alessandro Colucci, Maria Chiara Gadda, Massimo Garavaglia, Lorenzo Malagola, Simona Malpezzi, Ettore Rosato, Emilia Patta.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il futuro del welfare a vent'anni dal 5X1000", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle 13:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Maria Chiara Gadda (deputata, Italia Viva - Casa Riformista), Massimo Garavaglia (presidente della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Alessandro Cattaneo (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Alessandro Colucci (deputato, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare), Giovanni Azzone (presidente Fondazione Cariplo e ACRI), Giovanni Mulazzani (professore di Diritto Amministrativo e Pubblico all'Università di Bologna), Emilia Patta (giornalista parlamentare del Sole 24 Ore), Lorenzo Malagola (deputato, Fratelli d'Italia), Simona Malpezzi (senatrice, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Ettore Rosato (deputato, vicesegretario di Azione, Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Economia, Fisco, Infrastrutture, Integrazione, Lavori Pubblici, Nonprofit, Parlamento, Politica, Societa', Solidarieta', Stato, Sussidiarieta', Volontariato, Welfare.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Emilia Patta

    giornalista parlamentare del Sole 24 Ore

    Giovanni Mulazzani

    professore di Diritto Amministrativo e Pubblico all'Università di Bologna

    Giovanni Azzone

    presidente Fondazione Cariplo e ACRI

    Alessandro Cattaneo

    deputato (FI-PPE)

    Alessandro Colucci

    deputato (NM(N-C-U-I)-M-CP)

    Maria Chiara Gadda

    deputata (IV-CR)

    Massimo Garavaglia

    presidente della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica (L-SP-PSDAZ)

    Lorenzo Malagola

    deputato (FDI)

    Simona Malpezzi

    senatrice (PD-IDP)

    Ettore Rosato

    deputato, vicesegretario di Azione (AZ-PER-RE)

    13:00 Durata: 1 ora 9 min
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