Michele De Pascale, Giorgia Favaro, Attilio Fontana, Pasquale Frega, Roberto Sancinelli, Adolfo Urso, Emmanuele Forlani.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - L'Italia delle imprese: radici e visione internazionale", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle 13:00.



Dibattito organizzato da …

Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Roberto Sancinelli (presidente e amministratore delegato Montello S.p.A.), Giorgia Favaro (amministratrice delegata McDonald’s Italia), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy, Fratelli d'Italia), Emmanuele Forlani (direttore generale Compagnia delle Opere), Pasquale Frega (presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia), Michele De Pascale (presidente della Regione Emilia Romagna, Partito Democratico).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Economia, Emilia Romagna, Esteri, Globalizzazione, Governo, Identita', Impresa, Industria, Istituzioni, Italia, Lombardia, Mercato, Ministeri, Produzione, Regioni, Storia, Sviluppo, Territorio.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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