Edmondo Cirielli, Koffi Rodrigue N'Guessan, Kiba Odou A'Ngatsesse, Alex Assanvo, Adelio Crippa, Daniela Fatarella, Mona-Helen Kabuki Quartey, Juan Lucas Restrepo, Carlo Rossotto, Francesco Tramontin, Angelo Riccaboni.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Cacao connect. La via italiana per il cacao", …

registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 14:30.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Koffi Rodrigue N'Guessan (direttore generale dello Sviluppo Rurale, Costa d'Avorio), Kiba Odou A'Ngatsesse (consigliere per l'Agricoltura, Repubblica del Congo), Edmondo Cirielli (viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Fratelli d'Italia), Angelo Riccaboni (economista, presidente della Fondazione PRIMA), Mona-Helen Kabuki Quartey (ambasciatrice del Ghana in Italia), Adelio Crippa (amministratore delegato ICAM), Daniela Fatarella (direttore generale di Save the Children Italia), Francesco Tramontin (vicepresidente Global Public Affairs di Ferrero), Carlo Maria Rossotto (direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP), Juan Lucas Restrepo (direttore generale Alliance of Bioversity International and CIAT), Alex Assanvo (segretario esecutivo dell'Initiative Cacao Côte d'Ivoire–Ghana ICCIG).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Agricoltura, Agroalimentare, Alimentazione, Alimenti, Ambiente, Amministrazione, Cioccolato, Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Consumi, Cooperazione, Costa D'avorio, Economia, Esteri, Finanziamenti, Geopolitica, Ghana, Industria, Investimenti, Italia, Mattei, Mercato, Ministeri, Politica, Produzione, Sostenibilita', Sviluppo, Tecnologia.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 30 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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