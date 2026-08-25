Silvio Cattarina, Chiara Frigeni, Elena Fruganti, Roberto Sanseverino, Giuseppe Valditara, Massimiliano Tonarini.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il coraggio di educare. Ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 15:00.



Dibattito …

organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Massimiliano Tonarini (presidente CdO Opere Educative/FOE), Chiara Frigeni (responsabile IeFP In-presa), Elena Fruganti (docente, referente Commissione Educazione del network “Ditelo sui tetti”), Roberto Sanseverino (presidente Fondazione Città Nuova), Silvio Cattarina (fondatore e Presidente della Cooperativa Sociale L'Imprevisto), Giuseppe Valditara (ministro dell'Istruzione e del Merito, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Autonomia, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cultura, Docenti, Economia, Emarginazione, Famiglia, Formazione, Giovani, Giussani, Governo, Immigrazione, Integrazione, Istruzione, Lavoro, Mezzogiorno, Politica, Scuola, Societa', Stranieri, Studenti.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 23 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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