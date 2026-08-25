Yaryna Grusha (autrice del libro "L'Album blu", ed.



Bompiani), Monsignor Pavlo Honcharuk, Bernhard Scholz.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La speranza per l'Ucraina", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono …

intervenuti: Yaryna Grusha (scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l'Università Statale di Milano), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Pavlo Honcharuk (vescovo di Kharkiv Zaporizhzhia dei Latini).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Editoria, Esteri, Europa, Geopolitica, Guerra, Indipendentismo, Infanzia, Letteratura, Militare, Minori, Nazionalismo, Politica, Putin, Russia, Storia, Ucraina, Unione Europea, Urss, Violenza.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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