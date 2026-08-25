CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Yaryna Grusha (autrice del libro "L'Album blu", ed.
Bompiani), Monsignor Pavlo Honcharuk, Bernhard Scholz.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La speranza per l'Ucraina", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 15:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono … intervenuti: Yaryna Grusha (scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l'Università Statale di Milano), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Pavlo Honcharuk (vescovo di Kharkiv Zaporizhzhia dei Latini).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Editoria, Esteri, Europa, Geopolitica, Guerra, Indipendentismo, Infanzia, Letteratura, Militare, Minori, Nazionalismo, Politica, Putin, Russia, Storia, Ucraina, Unione Europea, Urss, Violenza.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Bompiani), Monsignor Pavlo Honcharuk, Bernhard Scholz.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La speranza per l'Ucraina", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 15:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono … intervenuti: Yaryna Grusha (scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l'Università Statale di Milano), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Pavlo Honcharuk (vescovo di Kharkiv Zaporizhzhia dei Latini).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Editoria, Esteri, Europa, Geopolitica, Guerra, Indipendentismo, Infanzia, Letteratura, Militare, Minori, Nazionalismo, Politica, Putin, Russia, Storia, Ucraina, Unione Europea, Urss, Violenza.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci