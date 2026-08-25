25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - La speranza per l'Ucraina

DIBATTITO | - Rimini - 15:00 Durata: 53 min 37 sec
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Yaryna Grusha (autrice del libro "L'Album blu", ed.

Bompiani), Monsignor Pavlo Honcharuk, Bernhard Scholz.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La speranza per l'Ucraina", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 15:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Yaryna Grusha (scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l'Università Statale di Milano), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Pavlo Honcharuk (vescovo di Kharkiv Zaporizhzhia dei Latini).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Editoria, Esteri, Europa, Geopolitica, Guerra, Indipendentismo, Infanzia, Letteratura, Militare, Minori, Nazionalismo, Politica, Putin, Russia, Storia, Ucraina, Unione Europea, Urss, Violenza.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Bernhard Scholz

    presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli

    Yaryna Grusha

    scrittrice e docente di lingua e letteratura ucraina presso l'Università Statale di Milano

    Pavlo Honcharuk

    vescovo di Kharkiv Zaporizhzhia dei Latini

    15:00 Durata: 53 min 37 sec
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