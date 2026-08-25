Con Luca Ferlaino, Matteo Salvini e Gianpiero Strisciuglio; seguono tavole rotonde con Armando Brunini, Maurizio Bufalini, Andrea Corsini, Daniela Faraoni, Geronimo La Russa, Giovanni Liverani, Carlo Mearelli, Veronica Pamio, Sandro Pappalardo; conclusioni di Matteo Salvini; modera Emmanuele Forlani.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del …

dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il Paese che si muove", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Emmanuele Forlani (direttore generale Compagnia delle Opere), Luca Ferlaino (fondatore e presidente di SocialCom), Gianpiero Strisciuglio (CEO e AD del Gruppo FS), Veronica Pamio (senior vicepresident External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR), Armando Brunini (CEO SEA Milan Airports), Sandro Pappalardo (presidente ITA Airways), Carlo Mearelli (commissario straordinario ENAC), Geronimo La Russa (presidente ACI), Andrea Corsini (presidente Start Romagna), Maurizio Bufalini (direttore generale TELT), Giovanni Liverani (presidente ANIA), Daniela Faraoni (presidente Infratel).



Tra gli argomenti discussi: Aci, Aeroporti, Amministrazione, Ania, Auto, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Controlli, Cultura, Demografia, Digitale, Economia, Enac, Energia, Enti, Europa, Famiglia, Ferrovie, Finanza Pubblica, Identita', Impresa, Industria, Infrastrutture, Infratel, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Islam, Ita Airways, Italia, Lavori Pubblici, Lavoro, Leone Xiv, Milano, Ministeri, Nigeria, Politica, Porti, Prevenzione, Roma, Servizi Pubblici, Sicurezza, Sostenibilita', Strade, Tav, Tecnologia, Trasporti, Treno, Turismo, Unione Europea, Usa, Utenti.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 35 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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