25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Il Paese che si muove

DIBATTITO | - Rimini - 17:00 Durata: 1 ora 35 min
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Con Luca Ferlaino, Matteo Salvini e Gianpiero Strisciuglio; seguono tavole rotonde con Armando Brunini, Maurizio Bufalini, Andrea Corsini, Daniela Faraoni, Geronimo La Russa, Giovanni Liverani, Carlo Mearelli, Veronica Pamio, Sandro Pappalardo; conclusioni di Matteo Salvini; modera Emmanuele Forlani.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Il Paese che si muove", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Emmanuele Forlani (direttore generale Compagnia delle Opere), Luca Ferlaino (fondatore e presidente di SocialCom), Gianpiero Strisciuglio (CEO e AD del Gruppo FS), Veronica Pamio (senior vicepresident External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR), Armando Brunini (CEO SEA Milan Airports), Sandro Pappalardo (presidente ITA Airways), Carlo Mearelli (commissario straordinario ENAC), Geronimo La Russa (presidente ACI), Andrea Corsini (presidente Start Romagna), Maurizio Bufalini (direttore generale TELT), Giovanni Liverani (presidente ANIA), Daniela Faraoni (presidente Infratel).

Tra gli argomenti discussi: Aci, Aeroporti, Amministrazione, Ania, Auto, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Controlli, Cultura, Demografia, Digitale, Economia, Enac, Energia, Enti, Europa, Famiglia, Ferrovie, Finanza Pubblica, Identita', Impresa, Industria, Infrastrutture, Infratel, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Islam, Ita Airways, Italia, Lavori Pubblici, Lavoro, Leone Xiv, Milano, Ministeri, Nigeria, Politica, Porti, Prevenzione, Roma, Servizi Pubblici, Sicurezza, Sostenibilita', Strade, Tav, Tecnologia, Trasporti, Treno, Turismo, Unione Europea, Usa, Utenti.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 35 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Emmanuele Forlani

    direttore generale Compagnia delle Opere

    Luca Ferlaino

    fondatore e presidente di SocialCom

    Matteo Salvini

    ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri (L-SP-PSDAZ)

    Gianpiero Strisciuglio

    CEO e AD del Gruppo FS

    17:00 Durata: 28 min 40 sec

  • Tavola rotonda

  • Emmanuele Forlani

    direttore generale Compagnia delle Opere

    Armando Brunini

    CEO SEA Milan Airports

    Veronica Pamio

    senior vicepresident External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR

    Sandro Pappalardo

    presidente ITA Airways

    Carlo Mearelli

    commissario straordinario ENAC

    17:28 Durata: 23 min 7 sec

  • Tavola rotonda

  • Emmanuele Forlani

    direttore generale Compagnia delle Opere

    Maurizio Bufalini

    direttore generale TELT

    Giovanni Liverani

    presidente ANIA

    Andrea Corsini

    presidente Start Romagna

    Geronimo La Russa

    presidente ACI

    Daniela Faraoni

    presidente Infratel

    17:51 Durata: 29 min 22 sec

  • Conclusioni

    Matteo Salvini

    ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri (L-SP-PSDAZ)

    18:21 Durata: 14 min 20 sec
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