Con Paolo Acunzo, Carlo Battistini, Alfredo Maria Becchetti, Nicola Procaccini, Marco Temeroli; modera Felice Vai.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Transizione energetica e competitività nell'Unione europea", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle 17:00.



Dibattito organizzato da …

Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Paolo Acunzo (responsabile Servizio Innovation Network Italia ENEA), Marco Temeroli (responsabile area procurement Gruppo SGR), Matteo Carassiti (presidente E-WIDE), Carlo Battistini (presidente della Camera di Commercio della Romagna), Felice Vai (vicepresidente Compagnia delle Opere), Alfredo Maria Becchetti (presidente GSE), Nicola Procaccini (copresidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, responsabile Ambiente ed energia, Fratelli d'Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Autonomia, Carbone, Cina, Clima, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Costi, Ecologia, Economia, Effetto Serra, Efficienza Energetica, Elettricita', Enea, Energia, Europa, Famiglia, Fonti Rinnovabili, Gas, Geopolitica, Gse, Guerra, Impresa, Industria, Inquinamento, Nucleare, Petrolio, Politica, Ricerca, Russia, Sostenibilita', Sviluppo, Tariffe, Ucraina, Unione Europea, Usa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 4 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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