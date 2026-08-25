Con Paolo Zangrillo, Giuseppe Sala, Carmen Alonso Sanchez, Massimiliano Facchini, Paolo Maggioli; modera Salvatore Taormina.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La Pubblica amministrazione dei talenti: valorizzare il merito nel cambio generazionale", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle …

17:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Massimiliano Facchini (responsabile divisione Sanità e Pubblica Amministrazione Accenture Italia e Grecia), Carmen Alonso Sanchez (senior director Commercialisation & Go-To-Market Visa Government Solutions), Paolo Maggioli (presidente e amministratore delegato Gruppo Maggioli), Giuseppe Sala (sindaco di Milano, Partito Democratico), Paolo Zangrillo (ministro per la pubblica amministrazione, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Salvatore Taormina (coordinatore dipartimento Istituzioni e Amministrazione Pubblica, Fondazione per la Sussidiarietà).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Anziani, Burocrazia, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Digitale, Economia, Enti Locali, Europa, Formazione, Geopolitica, Giovani, Impresa, Intelligenza Artificiale, Istruzione, Politica, Previdenza, Stato, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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