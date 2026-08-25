25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - La Pubblica amministrazione dei talenti: valorizzare il merito nel cambio generazionale

DIBATTITO | - Rimini - 17:00 Durata: 1 ora 7 min
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Con Paolo Zangrillo, Giuseppe Sala, Carmen Alonso Sanchez, Massimiliano Facchini, Paolo Maggioli; modera Salvatore Taormina.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La Pubblica amministrazione dei talenti: valorizzare il merito nel cambio generazionale", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle 17:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Massimiliano Facchini (responsabile divisione Sanità e Pubblica Amministrazione Accenture Italia e Grecia), Carmen Alonso Sanchez (senior director Commercialisation & Go-To-Market Visa Government Solutions), Paolo Maggioli (presidente e amministratore delegato Gruppo Maggioli), Giuseppe Sala (sindaco di Milano, Partito Democratico), Paolo Zangrillo (ministro per la pubblica amministrazione, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Salvatore Taormina (coordinatore dipartimento Istituzioni e Amministrazione Pubblica, Fondazione per la Sussidiarietà).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Anziani, Burocrazia, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Digitale, Economia, Enti Locali, Europa, Formazione, Geopolitica, Giovani, Impresa, Intelligenza Artificiale, Istruzione, Politica, Previdenza, Stato, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Salvatore Taormina

    coordinatore dipartimento Istituzioni e Amministrazione Pubblica, Fondazione per la Sussidiarietà

    Massimiliano Facchini

    responsabile divisione Sanità e Pubblica Amministrazione Accenture Italia e Grecia

    Carmen Alonso Sanchez

    senior director Commercialisation & Go-To-Market Visa Government Solutions

    Paolo Maggioli

    presidente e amministratore delegato Gruppo Maggioli

    Giuseppe Sala

    sindaco di Milano (PD)

    Paolo Zangrillo

    ministro per la pubblica amministrazione (FI-BP-PPE)

    17:00 Durata: 1 ora 7 min
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