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Con Daniele Albanese, Elio Cesari, Cecilia Coccia, Riccardo Di Stefano, Mariavittoria Garlappi, Alejandro José León Mendoza, Mario Nava, Ivan Toscano; videomessaggio di Maria Teresa Bellucci; modera Gianni Todini.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Formazione senza frontiere. Europa e Africa, … competenze in movimento", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Mario Nava (direttore generale DG EMPL, Commissione Ue), Cecilia Coccia (grants manager ICMPD), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fratelli d'Italia), Gianni Todini (direttore Askanews), Elio Cesari (sacerdote).
Tra gli argomenti discussi: Africa, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Esteri, Flessibilita', Fondazioni, Formazione, Immigrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Solidarieta', Sviluppo, Terzo Mondo, Volontariato.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Formazione senza frontiere. Europa e Africa, … competenze in movimento", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:00.
Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Mario Nava (direttore generale DG EMPL, Commissione Ue), Cecilia Coccia (grants manager ICMPD), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fratelli d'Italia), Gianni Todini (direttore Askanews), Elio Cesari (sacerdote).
Tra gli argomenti discussi: Africa, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Esteri, Flessibilita', Fondazioni, Formazione, Immigrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Solidarieta', Sviluppo, Terzo Mondo, Volontariato.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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