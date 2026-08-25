25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Formazione senza frontiere. Europa e Africa, competenze in movimento

DIBATTITO | - Rimini - 17:00 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Con Daniele Albanese, Elio Cesari, Cecilia Coccia, Riccardo Di Stefano, Mariavittoria Garlappi, Alejandro José León Mendoza, Mario Nava, Ivan Toscano; videomessaggio di Maria Teresa Bellucci; modera Gianni Todini.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Formazione senza frontiere. Europa e Africa, competenze in movimento", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Mario Nava (direttore generale DG EMPL, Commissione Ue), Cecilia Coccia (grants manager ICMPD), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fratelli d'Italia), Gianni Todini (direttore Askanews), Elio Cesari (sacerdote).

Tra gli argomenti discussi: Africa, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Esteri, Flessibilita', Fondazioni, Formazione, Immigrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Solidarieta', Sviluppo, Terzo Mondo, Volontariato.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Gianni Todini

    direttore Askanews

    Maria Teresa Bellucci

    viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (FDI)

    Mario Nava

    direttore generale DG EMPL, Commissione Ue

    Cecilia Coccia

    grants manager ICMPD

    Elio Cesari

    sacerdote

    17:00 Durata: 1 ora 9 min
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