Con Luca Beccari, Francesco Billari, Enzo Moavero Milanesi, Pina Picierno, Massimiliano Salini, Uljan Sharka; modera Bernhard Scholz.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - L'Europa della competitività al tempo dell'Intelligenza artificiale", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle ore …

19:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Pina Picierno (vicepresidente del Parlamento Europeo, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici), Luca Beccari (segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino), Uljan Sharka (ceo e founder di Domyn), Enzo Moavero Milanesi (professore di Diritto dell'Ue alla Luiss Guido Carli di Roma, presidente UNIDROIT), Francesco Billari (rettore dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Massimiliano Salini (parlamentare europeo, vicepresidente Gruppo PPE, Fi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Bilancio, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Controlli, Cultura, Digitale, Diritti Sociali, Diritto, Diritto Internazionale, Economia, Etica, Europa, Geopolitica, Impresa, Industria, Intelligenza Artificiale, Istituzioni, Leone Xiv, Mercato, Parlamento Europeo, Politica, Prevenzione, Robotica, Sanzioni, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Universita'.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci