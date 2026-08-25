25 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - L'impresa di integrare

DIBATTITO | - Rimini - 19:00 Durata: 55 min 25 sec
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Con Sara Kelany, Giampaolo Silvestri, Alberto Sinigallia; modera Andrea Dellabianca.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - L'impresa di integrare", registrato a Rimini martedì 25 agosto 2026 alle 19:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Sara Kelany (deputata, Fratelli d'Italia), Alberto Sinigallia (presidente Fondazione Progetto Arca), Giampaolo Silvestri (segretario generale AVSI), Andrea Dellabianca (presidente della Compagnia delle Opere).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Asilo Politico, Assistenza, Avsi, Casa, Clandestinita', Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Economia, Esteri, Europa, Finanza Pubblica, Geopolitica, Immigrazione, Integrazione, Italia, Lavoro, Permesso Di Soggiorno, Politica, Rifugiati, Sicurezza, Societa', Solidarieta', Stranieri, Tratta Di Esseri Umani, Unione Europea, Volontariato.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Andrea Dellabianca

    presidente della Compagnia delle Opere

    Giampaolo Silvestri

    segretario generale AVSI

    Alberto Sinigallia

    presidente Fondazione Progetto Arca

    Sara Kelany

    deputata (FDI)

    19:00 Durata: 55 min 25 sec
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