26 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - Umanesimo integrale e economia civile

DIBATTITO | - Rimini - 11:00 Durata: 1 ora 30 min
A cura di Fabio Arena e Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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Con il Cardinal Angelo Bagnasco, Leonardo Becchetti, Andrea Dellabianca, Benedetto Delle Site, Aldo Fumagalli, Paolo Garonna, Riccardo Ghidella, Sigrid Marz, Paolo Porrino, Valentina Rotondi, Fabio Storchi; modera Claudia Conte.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Umanesimo integrale e economia civile", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle 11:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Benedetto Delle Site (presidente UCID movimento giovani), Valentina Rotondi (professor Care Economics, Social Sciences and Public Health SUPSI, Fondazione Economy of Francesco), Sigrid Marz (presidente UNIAPAC), Riccardo Ghidella (board member UNIAPAC Europa), Paolo Garonna (presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (FCAPP)), Fabio Storchi (presidente UCID Reggio Emilia), Paolo Porrino (presidente UCID nazionale), Aldo Fumagalli (vicepresidente UCID nazionale e presidente gruppo lombardo), Andrea Dellabianca (presidente della Compagnia delle Opere), Angelo Bagnasco (cardinale, consulente ecclesiastico UCID nazionale), Claudia Conte (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Dirigenti, Diritti Sociali, Economia, Etica, Imprenditori, Impresa, Lavoro, Leone Xiv, Politica, Produzione, Societa', Solidarieta', Uniapac.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Interruzione della registrazione dal minuto 5,55 al minuto 10 e 30

  • Claudia Conte

    giornalista

    Andrea Dellabianca

    presidente della Compagnia delle Opere

    Angelo Bagnasco

    cardinale, consulente ecclesiastico UCID nazionale

    Paolo Porrino

    presidente UCID nazionale

    Aldo Fumagalli

    vicepresidente UCID nazionale e presidente gruppo lombardo

    Fabio Storchi

    presidente UCID Reggio Emilia

    Sigrid Marz

    presidente UNIAPAC

    Riccardo Ghidella

    board member UNIAPAC Europa

    Paolo Garonna

    presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (FCAPP)

    Valentina Rotondi

    professor Care Economics, Social Sciences and Public Health SUPSI, Fondazione Economy of Francesco

    Benedetto Delle Site

    presidente UCID movimento giovani

    11:00 Durata: 1 ora 30 min
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