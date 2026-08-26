Con Roberta Metsola; introduce Antonio Tajani, modera Bernhard Scholz.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Europa. Custodire le radici, accelerare il futuro", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 12:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: …

Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Roberta Metsola (presidente del Parlamento europeo, Partito Popolare Europeo).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Antieuropeismo, Bilancio, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Difesa, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto, Ebraismo, Economia, Europa, Finanza Pubblica, Geopolitica, Governo, Gran Bretagna, Immigrazione, Impresa, Integrazione, Liberalismo, Meloni, Mercato, Parlamento Europeo, Politica, Religione, Sicurezza, Socialismo, Solidarieta', Stato, Storia, Tecnologia, Unione Europea, Universalismo, Welfare.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 29 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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