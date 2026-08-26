Con Antonio Tajani, Monsignor César Essayan, Carla Jazzar; modera Bernhard Scholz.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La speranza da ri-costruire nella terra dei cedri", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono …

intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli), Carla Jazzar (ambasciatrice del Libano in Italia), César Essayan (vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino).



Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Aoun, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cooperazione, Cristianesimo, Cultura, Democrazia, Diritto Internazionale, Esercito, Esteri, Francesco, Geopolitica, Giovanni Paolo Ii, Governo, Guerra, Hezbollah, Integralismo, Integrazione, Islam, Israele, Italia, Libano, Medio Oriente, Onu, Pace, Peace Keeping, Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 47 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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