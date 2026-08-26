CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Con Nello Musumeci, Francesco Acquaroli, Antonella Baldino,Guido Castelli; modera Gianluca Giansante.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Oltre l'emergenza. La ricostruzione che crea comunità", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 13:00.
Dibattito organizzato da Meeting per … l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Guido Castelli (commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Fratelli d'Italia), Antonella Baldino (amministratrice delegata dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche, Fratelli d'Italia), Gianluca Giansante (socio di Comin & Partners e docente di Comunicazione presso la LUISS Guido Carli di Roma), Nello Musumeci (ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Fratelli d'Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cittadinanza, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Controlli, Disastri, Economia, Emergenza, Enti Locali, Geologia, Infrastrutture, Investimenti, Istituzioni, Maltempo, Marche, Politica, Prevenzione, Protezione Civile, Regioni, Sicilia, Societa', Solidarieta', Stato, Terremoto, Territorio, Volontariato.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Oltre l'emergenza. La ricostruzione che crea comunità", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 13:00.
Dibattito organizzato da Meeting per … l'amicizia fra i popoli.
Sono intervenuti: Guido Castelli (commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Fratelli d'Italia), Antonella Baldino (amministratrice delegata dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche, Fratelli d'Italia), Gianluca Giansante (socio di Comin & Partners e docente di Comunicazione presso la LUISS Guido Carli di Roma), Nello Musumeci (ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Fratelli d'Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cittadinanza, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Controlli, Disastri, Economia, Emergenza, Enti Locali, Geologia, Infrastrutture, Investimenti, Istituzioni, Maltempo, Marche, Politica, Prevenzione, Protezione Civile, Regioni, Sicilia, Societa', Solidarieta', Stato, Terremoto, Territorio, Volontariato.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci