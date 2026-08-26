Con Nello Musumeci, Francesco Acquaroli, Antonella Baldino,Guido Castelli; modera Gianluca Giansante.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Oltre l'emergenza. La ricostruzione che crea comunità", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 13:00.



Dibattito organizzato da Meeting per …

l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Guido Castelli (commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Fratelli d'Italia), Antonella Baldino (amministratrice delegata dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche, Fratelli d'Italia), Gianluca Giansante (socio di Comin & Partners e docente di Comunicazione presso la LUISS Guido Carli di Roma), Nello Musumeci (ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Fratelli d'Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cittadinanza, Compagnia Delle Opere, Comuni, Comunione E Liberazione, Controlli, Disastri, Economia, Emergenza, Enti Locali, Geologia, Infrastrutture, Investimenti, Istituzioni, Maltempo, Marche, Politica, Prevenzione, Protezione Civile, Regioni, Sicilia, Societa', Solidarieta', Stato, Terremoto, Territorio, Volontariato.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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