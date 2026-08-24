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"Giornali e partiti abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Conversazione di Giuseppe Rippa con Francesco Sisci" con Francesco Sisci (giornalista), Giuseppe Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell’Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale).
L'intervista è stata registrata lunedì 24 agosto 2026 alle 20:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asia, Cina, Esteri, Giornali, Guerra, Informazione, Italia, Liberalismo, Mass Media, Ovest, Partiti, Politica, Propaganda, Putin, Russia, Stampa, Storia, Totalitarismo, Trump, Unione Europea, Usa.
La … registrazione video ha una durata di 35 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata lunedì 24 agosto 2026 alle 20:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asia, Cina, Esteri, Giornali, Guerra, Informazione, Italia, Liberalismo, Mass Media, Ovest, Partiti, Politica, Propaganda, Putin, Russia, Stampa, Storia, Totalitarismo, Trump, Unione Europea, Usa.
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