24 AGO 2026
intervista

Giornali e partiti abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Conversazione di Giuseppe Rippa con Francesco Sisci

INTERVISTA | - Youtube - 20:30 Durata: 35 min 15 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Organizzatori: 
Agenzia Radicale
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"Giornali e partiti abboccano alle notizie illiberali dei paesi totalitari. Conversazione di Giuseppe Rippa con Francesco Sisci" con Francesco Sisci (giornalista), Giuseppe Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell’Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale).

L'intervista è stata registrata lunedì 24 agosto 2026 alle 20:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asia, Cina, Esteri, Giornali, Guerra, Informazione, Italia, Liberalismo, Mass Media, Ovest, Partiti, Politica, Propaganda, Putin, Russia, Stampa, Storia, Totalitarismo, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione video ha una durata di 35 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Francesco Sisci

    giornalista

    Giuseppe Rippa

    direttore di Quaderni Radicali e dellAgenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale

    20:30 Durata: 35 min 15 sec
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