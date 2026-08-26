Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme in dialogo con alcuni giovani; modera Alessandra Buzzetti, saluto conclusivo di Bernhard Scholz.



Evento conclusivo della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - Scrutando il cielo di Gerusalemme", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle ore …

19:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Alessandra Buzzetti (giornalista, corrispondente TV2000 dalla Terra Santa), Pierbattista Pizzaballa (cardinale, patriarca latino di Gerusalemme), Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Arabi, Cattolicesimo, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Cristianesimo, Cultura, Diritto Internazionale, Ebrei, Esteri, Geopolitica, Gerusalemme, Giovani, Guerra, Integrazione, Israele, Medio Oriente, Palestina, Palestinesi, Politica, Religione, Solidarieta', Vaticano, Violenza.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 7 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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