In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; con Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Stefania Craxi, Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi, Stefano Patuanelli, Matteo Richetti, Massimiliano Romeo, Giorgio Vittadini; modera Luciano Fontana.



Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - …

La democrazia non va in vacanza. I primi anni 80 della Repubblica", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle 15:00.



Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.



Sono intervenuti: Stefano Patuanelli (presidente del gruppo al Senato della Repubblica, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Stefano Bonaccini (parlamentare europeo, presidente del PD, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici), Giovanni Donzelli (deputato e responsabile nazionale organizzazione, Fratelli d'Italia), Stefania Craxi (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Massimiliano Romeo (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Maria Elena Boschi (capogruppo alla Camera dei deputati, Italia Viva - Casa Riformista), Matteo Richetti (capogruppo alla Camera dei deputati, Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe), Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà), Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera), Maurizio Lupi (capogruppo alla Camera dei deputati, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Cattolicesimo, Centro, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Costituzione, Democrazia, Destra, Economia, Elezioni, Etica, Europa, Geopolitica, Governo, Identita', Italia, Legge Elettorale, Meloni, Parlamento, Partiti, Politica, Primarie, Repubblica, Riforme, Sinistra, Sussidiarieta', Sviluppo, Unione Europea, Vannacci.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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