26 AGO 2026
dibattiti

Meeting di Rimini 2026 - La democrazia non va in vacanza. I primi anni 80 della Repubblica

DIBATTITO | - Rimini - 15:00 Durata: 1 ora 26 min
A cura di Fabio Arena e Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Meeting per l'amicizia fra i popoli
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In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; con Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Stefania Craxi, Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi, Stefano Patuanelli, Matteo Richetti, Massimiliano Romeo, Giorgio Vittadini; modera Luciano Fontana.

Nell'ambito della 47ª Edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli "L'amor che move il sole e l'altre stelle", con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Meeting di Rimini 2026 - La democrazia non va in vacanza. I primi anni 80 della Repubblica", registrato a Rimini mercoledì 26 agosto 2026 alle 15:00.

Dibattito organizzato da Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Sono intervenuti: Stefano Patuanelli (presidente del gruppo al Senato della Repubblica, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Stefano Bonaccini (parlamentare europeo, presidente del PD, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici), Giovanni Donzelli (deputato e responsabile nazionale organizzazione, Fratelli d'Italia), Stefania Craxi (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Massimiliano Romeo (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Maria Elena Boschi (capogruppo alla Camera dei deputati, Italia Viva - Casa Riformista), Matteo Richetti (capogruppo alla Camera dei deputati, Azione - Popolari Europeisti Riformatori - Renew Europe), Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà), Luciano Fontana (direttore del Corriere della Sera), Maurizio Lupi (capogruppo alla Camera dei deputati, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Cattolicesimo, Centro, Compagnia Delle Opere, Comunione E Liberazione, Costituzione, Democrazia, Destra, Economia, Elezioni, Etica, Europa, Geopolitica, Governo, Identita', Italia, Legge Elettorale, Meloni, Parlamento, Partiti, Politica, Primarie, Repubblica, Riforme, Sinistra, Sussidiarieta', Sviluppo, Unione Europea, Vannacci.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 26 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Luciano Fontana

    direttore del Corriere della Sera

    Giorgio Vittadini

    presidente Fondazione per la Sussidiarietà

    Matteo Richetti

    capogruppo alla Camera dei deputati (AZ-PER-RE)

    Maria Elena Boschi

    capogruppo alla Camera dei deputati (IV-CR)

    Massimiliano Romeo

    presidente del Gruppo al Senato della Repubblica (L-SP-PSDAZ)

    Stefania Craxi

    presidente del Gruppo al Senato della Repubblica (FI-BP-PPE)

    Stefano Bonaccini

    parlamentare europeo, presidente del PD (S&D)

    Giovanni Donzelli

    deputato e responsabile nazionale organizzazione (FDI)

    Stefano Patuanelli

    presidente del gruppo al Senato della Repubblica (M5S)

    Maurizio Lupi

    capogruppo alla Camera dei deputati (NM(N-C-U-I)-M-CP)

    15:00 Durata: 1 ora 26 min
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