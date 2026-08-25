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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento: Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Gli ultimi giorni del PNRR" di martedì 25 agosto 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acqua, Ambiente, Cassa Depositi E Prestiti, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Economia, Enti … Locali, Esteri, Europa, Finanza, Finanziamenti, Guerra, Industria, Infrastrutture, Investimenti, Invitalia, Italia, Pnrr, Politica, Russia, Siccita', Ucraina, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
In collegamento: Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Gli ultimi giorni del PNRR" di martedì 25 agosto 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acqua, Ambiente, Cassa Depositi E Prestiti, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Economia, Enti … Locali, Esteri, Europa, Finanza, Finanziamenti, Guerra, Industria, Infrastrutture, Investimenti, Invitalia, Italia, Pnrr, Politica, Russia, Siccita', Ucraina, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
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