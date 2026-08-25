25 AGO 2026
rubriche

Focus Europa - Commissione europea. Gli ultimi giorni del PNRR

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 9 min 54 sec
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento: Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Gli ultimi giorni del PNRR" di martedì 25 agosto 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acqua, Ambiente, Cassa Depositi E Prestiti, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Economia, Enti Locali, Esteri, Europa, Finanza, Finanziamenti, Guerra, Industria, Infrastrutture, Investimenti, Invitalia, Italia, Pnrr, Politica, Russia, Siccita', Ucraina, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 9 minuti.

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  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:15 Durata: 9 min 54 sec
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