25 AGO 2026
rubriche

Focus Europa - Parlamento europeo. Volenterosi a Parigi

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 7 min 24 sec
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Volenterosi a Parigi" di martedì 25 agosto 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia).

Tra gli argomenti discussi: Burnham, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Costa, Democrazia, Difesa, Esteri, Europa, Fascismo, Francia, Geopolitica, Governo, Gran Bretagna, Guerra, Italia, Kiev, Macron, Meloni, Metsola, Nazismo, Parigi, Parlamento Europeo, Picierno, Politica, Roma, Russia, Sicurezza, Storia, Totalitarismo, Ucraina, Unione Europea, Ventotene, Zelenskij.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 7 minuti.

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