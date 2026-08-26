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Puntata di "Rassegna stampa estera" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da David Carretta .
Tra gli argomenti discussi: Canada, Carney, Commercio, Elezioni, Esteri, Governo, Guerra, Italia, Meloni, Rassegna Stampa, Tariffe, Trump, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
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