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Il virologo Roberto Burioni analizza il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite dopo la scelta dei genitori di non vaccinarla.
"Il caso della bambina morta di difterite e l'obbligo vaccinale: intervista a Roberto Burioni" realizzata da Gabriele Rossi con Roberto Burioni (professore).
L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle 16:07.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bioetica, Decessi, Epidemie, Famiglia, Infanzia, Informazione, Istituto Superiore Di Sanita', Italia, Legge, Malattia, Medici, Medicina, Palermo, Ricerca, Salute, … Sanita', Scienza, Societa', Vaccinazioni.
La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.
"Il caso della bambina morta di difterite e l'obbligo vaccinale: intervista a Roberto Burioni" realizzata da Gabriele Rossi con Roberto Burioni (professore).
L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle 16:07.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bioetica, Decessi, Epidemie, Famiglia, Infanzia, Informazione, Istituto Superiore Di Sanita', Italia, Legge, Malattia, Medici, Medicina, Palermo, Ricerca, Salute, … Sanita', Scienza, Societa', Vaccinazioni.
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