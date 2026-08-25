25 AGO 2026
intervista

Il caso della bambina morta di difterite e l'obbligo vaccinale: intervista a Roberto Burioni

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 16:07 Durata: 15 min 12 sec
A cura di Enrica Izzo
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Il virologo Roberto Burioni analizza il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite dopo la scelta dei genitori di non vaccinarla.

"Il caso della bambina morta di difterite e l'obbligo vaccinale: intervista a Roberto Burioni" realizzata da Gabriele Rossi con Roberto Burioni (professore).

L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle 16:07.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bioetica, Decessi, Epidemie, Famiglia, Infanzia, Informazione, Istituto Superiore Di Sanita', Italia, Legge, Malattia, Medici, Medicina, Palermo, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Societa', Vaccinazioni.

La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.

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  • Roberto Burioni

    professore

    Direttore della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e Presidente del corso di laurea in Igiene Dentale presso la stessa Università
    16:07 Durata: 15 min 12 sec
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