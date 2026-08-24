24 AGO 2026

La nota antiproibizionista

EDITORIALE | di Roberto Spagnoli - RADIO - 07:30 Durata: 5 min 35 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
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La riforma delle politiche delle droghe non può prescindere dall’affermazione del diritto della persona di determinare la propria esistenza (avendo come limite la libertà e l’incolumità altrui).

La libertà è rivoluzionaria: libertà come capacità di usare la propria intelligenza con consapevolezza e responsabilità.

Per questo ogni potere la teme e cerca di sottomettere gli individui inventando e imponendo reati e peccati.

In quest’epoca di ritorno di autoritarismi, di divieti e repressione e di negazione dei diritti possiamo affermare, parafrasando Jean-Paul Sartre, che l’antiproibizionismo (non solo sulle droghe, ma in tutte le sue declinazioni) è un umanismo.

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