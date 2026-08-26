26 AGO 2026
rubriche

Due Microfoni - Gianni Riotta e il suo libro "Generose anime di eroi. Un piano segreto per gettare nel caos l'ordine mondiale" (Mondadori)

RUBRICA | di Emilio Targia - RADIO - 11:00 Durata: 27 min 29 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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Puntata di "Due Microfoni - Gianni Riotta e il suo libro "Generose anime di eroi. Un piano segreto per gettare nel caos l'ordine mondiale" (Mondadori)" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Emilio Targia con gli interventi di Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS "Guido Carli" di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Biagi, Cina, Crimea, Digitale, Economia, Errore Giudiziario, Esteri, Feltri, Giustizia, Il Manifesto, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Lavoro, Libro, Marx, Nazionalismo, Obama, Pannella, Partito Radicale, Partito Radicale Nonviolento, Pil, Politica, Riotta, Russia, Siria, Societa', Spesa Pubblica, Storia, Tecnologia, Tortora, Usa.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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