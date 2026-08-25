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A cura di Artur Nura.
Si propone per la puntata di turno la dichiarazione audio e video di Jola Hysaj, direttrice generale dell'Agenzia Nazionale del Turismo, in merito all’arrivo a Valona della delegazione della Global Sumud Flotilla e alla vicenda dell’isola di Sazan.
Il tema è al centro del dibattito in Albania e in Italia, tra interpretazioni, informazioni non verificate e fake news.
La testimonianza di una rappresentante istituzionale direttamente coinvolta nella comunicazione sul progetto di Sazan può quindi offrire agli ascoltatori elementi utili per comprendere la vicenda, senza … assumere una posizione di parte.
La pubblicazione della dichiarazione nella rubrica Albania Italianofona risponde all’obiettivo di garantire pluralità di voci, trasparenza e informazione, anche rispetto alla cosiddetta "Rivoluzione dei Fenicotteri" e alle polemiche che stanno accompagnando il caso.
Saranno poi gli ascoltatori a formarsi una propria opinione sulla base delle diverse versioni e informazioni disponibili.
Si propone per la puntata di turno la dichiarazione audio e video di Jola Hysaj, direttrice generale dell'Agenzia Nazionale del Turismo, in merito all’arrivo a Valona della delegazione della Global Sumud Flotilla e alla vicenda dell’isola di Sazan.
Il tema è al centro del dibattito in Albania e in Italia, tra interpretazioni, informazioni non verificate e fake news.
La testimonianza di una rappresentante istituzionale direttamente coinvolta nella comunicazione sul progetto di Sazan può quindi offrire agli ascoltatori elementi utili per comprendere la vicenda, senza … assumere una posizione di parte.
La pubblicazione della dichiarazione nella rubrica Albania Italianofona risponde all’obiettivo di garantire pluralità di voci, trasparenza e informazione, anche rispetto alla cosiddetta "Rivoluzione dei Fenicotteri" e alle polemiche che stanno accompagnando il caso.
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