25 AGO 2026
rubriche

Albania italianofona

RUBRICA | - RADIO - 17:15 Durata: 9 min 24 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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A cura di Artur Nura.

Si propone per la puntata di turno la dichiarazione audio e video di Jola Hysaj, direttrice generale dell'Agenzia Nazionale del Turismo, in merito all’arrivo a Valona della delegazione della Global Sumud Flotilla e alla vicenda dell’isola di Sazan.

Il tema è al centro del dibattito in Albania e in Italia, tra interpretazioni, informazioni non verificate e fake news.

La testimonianza di una rappresentante istituzionale direttamente coinvolta nella comunicazione sul progetto di Sazan può quindi offrire agli ascoltatori elementi utili per comprendere la vicenda, senza assumere una posizione di parte.

La pubblicazione della dichiarazione nella rubrica Albania Italianofona risponde all’obiettivo di garantire pluralità di voci, trasparenza e informazione, anche rispetto alla cosiddetta "Rivoluzione dei Fenicotteri" e alle polemiche che stanno accompagnando il caso.

Saranno poi gli ascoltatori a formarsi una propria opinione sulla base delle diverse versioni e informazioni disponibili.

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