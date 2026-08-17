17 AGO 2026
rubriche

Speciale Giustizia

RUBRICA | di Sergio Scandura - Radio - 21:00 Durata: 1 ora 59 min
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
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Processo Baiardo, udienze del 13 e 20 maggio 2026.

Puntata di "Speciale Giustizia" di lunedì 17 agosto 2026 , condotta da Sergio Scandura .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Baiardo, Cosa Nostra, Giletti, Giustizia, Graviano, Mafia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 59 minuti.
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