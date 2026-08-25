25 AGO 2026
intervista

Intervista a Maurizio Alfano sui ghetti per migranti nel Meridione, a partire dall'omicidio del migrante pakistano Sadam Houssain nel ghetto di Mezzanone (Foggia)

INTERVISTA | di Andrea Billau - RADIO - 17:47 Durata: 22 min 58 sec
A cura di Guido Mesiti
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"Intervista a Maurizio Alfano sui ghetti per migranti nel Meridione, a partire dall'omicidio del migrante pakistano Sadam Houssain nel ghetto di Mezzanone (Foggia)" realizzata da Andrea Billau con Maurizio Alfano (saggista e attivista in difesa dei diritti dei migranti).

L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle ore 17:47.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Diritti Umani, Emarginazione, Foggia, Governo, Immigrazione, Lavoro, Libro, Penale, Puglia, Regioni, Sfruttamento, Societa', Territorio.

La registrazione audio ha una durata di 22 minuti.

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