CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).
Ospite: Maurizio Molinari (Direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maurizio Molinari (direttore editoriale Gruppo SAE e direttore scientifico Centro di Competenza Geopolitica … ABI).
Tra gli argomenti discussi: Cina, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Giornali, Guerra, Informazione, Iran, Mass Media, Petrolio, Putin, Russia, Sanzioni, Stampa, Trump, Ucraina, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
Ospite: Maurizio Molinari (Direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maurizio Molinari (direttore editoriale Gruppo SAE e direttore scientifico Centro di Competenza Geopolitica … ABI).
Tra gli argomenti discussi: Cina, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Giornali, Guerra, Informazione, Iran, Mass Media, Petrolio, Putin, Russia, Sanzioni, Stampa, Trump, Ucraina, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci