26 AGO 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 20 min 7 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Maurizio Molinari (Direttore editoriale Gruppo SAE e Direttore Scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Maurizio Molinari (direttore editoriale Gruppo SAE e direttore scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI).

Tra gli argomenti discussi: Cina, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Giornali, Guerra, Informazione, Iran, Mass Media, Petrolio, Putin, Russia, Sanzioni, Stampa, Trump, Ucraina, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Maurizio Molinari

    direttore editoriale Gruppo SAE e direttore scientifico Centro di Competenza Geopolitica ABI

    7:10 Durata: 20 min 7 sec
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