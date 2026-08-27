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A cura di Irene Testa.
Partecipano il giornalista Claudio Cugusi e Gianni Alemanno.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Gianni Alemanno" di giovedì 27 agosto 2026 che in questa puntata ha ospitato Gianni Alemanno (già sindaco di Roma e ministro per le attività agricole), Claudio Cugusi (giornalista), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Alemanno, Amnistia, Carcere, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Droga, Emergenza, Futuro Nazionale, Garantismo, Giachetti, Giustizia, … Indulto, Magistratura, Misure Alternative Alla Detenzione, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Tossicodipendenti, Vannacci.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
Partecipano il giornalista Claudio Cugusi e Gianni Alemanno.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Gianni Alemanno" di giovedì 27 agosto 2026 che in questa puntata ha ospitato Gianni Alemanno (già sindaco di Roma e ministro per le attività agricole), Claudio Cugusi (giornalista), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Alemanno, Amnistia, Carcere, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Droga, Emergenza, Futuro Nazionale, Garantismo, Giachetti, Giustizia, … Indulto, Magistratura, Misure Alternative Alla Detenzione, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Tossicodipendenti, Vannacci.
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