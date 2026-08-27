27 AGO 2026
rubriche

Lo stato del Diritto - Intervista a Gianni Alemanno

RUBRICA | - RADIO - 10:00 Durata: 20 min 7 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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A cura di Irene Testa.

Partecipano il giornalista Claudio Cugusi e Gianni Alemanno.

Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Gianni Alemanno" di giovedì 27 agosto 2026 che in questa puntata ha ospitato Gianni Alemanno (già sindaco di Roma e ministro per le attività agricole), Claudio Cugusi (giornalista), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Alemanno, Amnistia, Carcere, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Droga, Emergenza, Futuro Nazionale, Garantismo, Giachetti, Giustizia, Indulto, Magistratura, Misure Alternative Alla Detenzione, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Tossicodipendenti, Vannacci.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

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  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    Claudio Cugusi

    giornalista

    Gianni Alemanno

    già sindaco di Roma e ministro per le attività agricole

    10:00 Durata: 20 min 7 sec
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