26 AGO 2026
rubriche

Diario di iniziativa radicale

RUBRICA | di Valter Vecellio - Radio - 07:30 Durata: 4 min 16 sec
A cura di Guido Mesiti
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Puntata di "Diario di iniziativa radicale" di mercoledì 26 agosto 2026 condotta da Valter Vecellio .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Gaza, Guerra, Informazione, Israele, Kiev, Mass Media, Missili, Palestina, Putin, Russia, Ucraina, Violenza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
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