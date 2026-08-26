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Collegamento con David Carretta da Bruxelles; sintesi delle interviste di Lembo a Roberto Sommella e di De Leo a Nicoletta Pirozzi; collegamento con Mariano Giustino da Ankara; sintesi delle interviste di Rossi a Giorgia Linardi, di Billau a Maurizio Alfano, di Rossi a Roberto Burioni e Ivan Scalfarotto.
Puntata di "Notiziario del mattino" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 57 minuti.
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