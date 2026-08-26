26 AGO 2026

Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul dibattito sulla tassazione degli extraprofitti petroliferi e sul programma SAFE (Security Action for Europe)

COLLEGAMENTO | di Gabriele Rossi - Radio - 09:05 Durata: 8 min 37 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul dibattito sulla tassazione degli extraprofitti petroliferi e sul programma SAFE (Security Action for Europe)", registrato mercoledì 26 agosto 2026 alle 09:05.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Commissione Ue, Energia, Impresa, Industria, Italia, Meloni, Mercato, Petrolio, Politica, Prezzi, Unione Europea.

La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
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