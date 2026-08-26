26 AGO 2026

Le Forze democratiche siriane (SDF) affermano che la loro integrazione con l’esercito di Damasco è completa, ma rimangono importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo. Gli Stati Uniti revocano la designazione di Stato terrorista alla Siria dopo 47 anni. Sempre più tesi e critici i rapporti tra Turchia e Israele. Nuova sentenza della CEDU che chiede alla Turchia la liberazione del filantropo Osman Kavala «nel più breve tempo possibile». Collegamento con Mariano Giustino da Ankara

COLLEGAMENTO | di Antonello De Fortuna - Radio - 09:30 Durata: 12 min 57 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Registrazione audio di "Le Forze democratiche siriane (SDF) affermano che la loro integrazione con l’esercito di Damasco è completa, ma rimangono importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo. Gli Stati Uniti revocano la designazione di Stato terrorista alla Siria dopo 47 anni. Sempre più tesi e critici i rapporti tra Turchia e Israele. Nuova sentenza della CEDU che chiede alla Turchia la liberazione del filantropo Osman Kavala «nel più breve tempo possibile». Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato mercoledì 26 agosto 2026 alle 09:30.

Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Curdi, Diritti Umani, Israele, Kavala, Medio Oriente, Siria, Turchia, Usa.

La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.

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