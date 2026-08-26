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Registrazione audio di "Le Forze democratiche siriane (SDF) affermano che la loro integrazione con l’esercito di Damasco è completa, ma rimangono importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo. Gli Stati Uniti revocano la designazione di Stato terrorista alla Siria dopo 47 anni. Sempre più tesi e critici i rapporti tra Turchia e Israele. Nuova sentenza della CEDU che chiede alla Turchia la liberazione del filantropo Osman Kavala «nel più breve tempo possibile». Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato mercoledì 26 … agosto 2026 alle 09:30.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Curdi, Diritti Umani, Israele, Kavala, Medio Oriente, Siria, Turchia, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Curdi, Diritti Umani, Israele, Kavala, Medio Oriente, Siria, Turchia, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.
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