Registrazione audio di "Le Forze democratiche siriane (SDF) affermano che la loro integrazione con l’esercito di Damasco è completa, ma rimangono importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo. Gli Stati Uniti revocano la designazione di Stato terrorista alla Siria dopo 47 anni. Sempre più tesi e critici i rapporti tra Turchia e Israele. Nuova sentenza della CEDU che chiede alla Turchia la liberazione del filantropo Osman Kavala «nel più breve tempo possibile». Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato mercoledì 26 …

agosto 2026 alle 09:30.



Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Curdi, Diritti Umani, Israele, Kavala, Medio Oriente, Siria, Turchia, Usa.



La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.

leggi tutto

riduci