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Secondo uno studio Confersercenti il caro-carburanti, a luglio e agosto, è costato agli automobilisti italiani 1,8 miliardi di euro in più rispetto all’anno scorso.
Abbiamo intervistato Il Presidente della Confesercenti, Nico Gronchi.
"Caro-carburanti: intervista a Nico Gronchi" realizzata da Antonello De Fortuna con Nico Gronchi (presidente nazionale della Confersercenti).
L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 11:13.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Ceto Medio, Commercio, Confesercenti, Economia, Elezioni, Energia, Esteri, … Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Inflazione, Italia, Legge Di Bilancio, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Abbiamo intervistato Il Presidente della Confesercenti, Nico Gronchi.
"Caro-carburanti: intervista a Nico Gronchi" realizzata da Antonello De Fortuna con Nico Gronchi (presidente nazionale della Confersercenti).
L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 11:13.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Ceto Medio, Commercio, Confesercenti, Economia, Elezioni, Energia, Esteri, … Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Inflazione, Italia, Legge Di Bilancio, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.
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