Secondo uno studio Confersercenti il caro-carburanti, a luglio e agosto, è costato agli automobilisti italiani 1,8 miliardi di euro in più rispetto all’anno scorso.



Abbiamo intervistato Il Presidente della Confesercenti, Nico Gronchi.



"Caro-carburanti: intervista a Nico Gronchi" realizzata da Antonello De Fortuna con Nico Gronchi (presidente nazionale della Confersercenti).



L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 11:13.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Ceto Medio, Commercio, Confesercenti, Economia, Elezioni, Energia, Esteri, …

Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Inflazione, Italia, Legge Di Bilancio, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.



La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.

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