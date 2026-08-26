26 AGO 2026
intervista

Caro-carburanti: intervista a Nico Gronchi

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 11:13 Durata: 5 min 19 sec
A cura di Guido Mesiti
Player
Secondo uno studio Confersercenti il caro-carburanti, a luglio e agosto, è costato agli automobilisti italiani 1,8 miliardi di euro in più rispetto all’anno scorso.

Abbiamo intervistato Il Presidente della Confesercenti, Nico Gronchi.

"Caro-carburanti: intervista a Nico Gronchi" realizzata da Antonello De Fortuna con Nico Gronchi (presidente nazionale della Confersercenti).

L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 11:13.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Ceto Medio, Commercio, Confesercenti, Economia, Elezioni, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Inflazione, Italia, Legge Di Bilancio, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.

La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate